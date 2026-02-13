Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La operación de emergencia que realizará ArcelorMittal para vaciar y reactivar el horno alto durará al menos 4 meses

La instalación no recuperará al completo su actividad al menos hasta agosto, en el mejor de los casos

Los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón.

Los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón. / Juan Plaza

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón, uno de los dos pilares de la siderurgia integral asturiana, estará parado al menos cuatro meses, hasta junio.

ArcelorMittal ha anunciado esta mañana al personal de la instalación que se llevará a cabo una operación de emergencia que incluye perforar una abertura de 4x4 metros en el horno para sacar el material semisólido que se encuentra en el crisol (coque incandescendente y escoria), sustituir las piqueras (por donde se extrae el arrabio) y reparar el revestimiento. El vaciado será parcial, puesto que el material solidificado que hay en el fondo del horno se dejará confiando en que se haga líquido cuando comience a arrancar el horno dentro de cuatro meses, por medio del método de la oxilanza (inyectando oxígeno y propano). Por ese motivo, se espera que la instalación no recupere la normalidad hasta pasados dos meses más, es decir, en agosto.

Ese calendario se cumpliría si no se aprecian complicaciones mayores cuando se abra y se vacíe parcialmente el horno alto. Si fuera así, ya no se abordaría la reparación de emergencia. Habría que plantearse una reforma integral del horno alto, una operación que, según apuntaron fuentes sindicales, podría prolongarse durante dos años con unos costes de cerca de 100 millones de euros.

Mientras que esté parado el horno alto "B", la siderurgia integral asturiana funcionará con un único horno alto, el "A" de Gijón, insuficiente para abastecer de arrabio a las acerías de Avilés y Gijón. Por ese motivo seguirán importándose descastes y palanquilla de otras plantas de Arcelor y dosificando la actividad de acerías y talleres acabadores. ArcelorMittal ha anunciado que el horno alto "A" está en condiciones de prolongar su vida útil hasta 2028 y que será revisado mensualmente.

