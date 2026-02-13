El PP advierte de que si gobierna desmontará el plan de Moncloa sobre la industria de defensa, en el que Asturias es clave

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha asegurado que los planes de fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Enginnering (EM&E), ambas con grandes proyectos de inversión en Asturias, implican "un conflicto de intereses de caballo", al estar las dos compañías presididas, respectivamente, por los hermanos Ángel y Javier Escribano, que además son propietarios de la segunda. El dirigente popular ha calificado de "extraña" esa intención de fusionar las dos empresas y que, bajo un Gobierno del PP, una estrategia de ese tipo "no tendría lugar ni por lo más remoto".

En un encuentro con periodistas para exponer el enfoque del PP sobre la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la industria militar española, un asunto en el que Asturias juega un papel clave como destino de grandes plantas de producción de blindados, Nadal ha criticado la elección de Indra como gran empresa tractora del sector de la defensa y el proyecto de fusionarla con EM&E. Estos intentos de integración han desatado una gran controversia en las últimas semanas, ya que el Ejecutivo no quiere que la operación desemboque en una pérdida de control de Indra, de la que es el mayor accionista (el 28% del capital) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Si había una idea por parte del Gobierno de fortalecer la base industrial de Indra con una empresa industrial que pertenecía a una familia, todavía más extraño es que hagan presidente de Indra al dueño de esa empresa. Esa operación no ha sido normal desde el principio", afirmó Nadal, economista de formación y que fue secretario de Estado de Energía durante el mandato de Mariano Rajoy.

Nadal apuntó que el "pecado original" de la estrategia fue el nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra a comienzos de 2025, cuando tomó el relevo de Marc Murtra, hoy presidente de Telefónica. "La pregunta inicial es por qué se nombra presidente de Indra a una persona propietaria de una empresa con la que podía haber una confluencia estratégica por parte de Indra para crear una base industrial", criticó el vicesecretario de Economía del PP.

Nadal lamentó que la única posibilidad que se haya barajado dentro de Indra, "con el voto favorable de los consejeros de la SEPI", haya sido la línea estratégica "que llevaba algún tipo de acuerdo con la empresa de Escribano". "¿Por qué solo se estudia esa alternativa? ¿Por qué no hay otras alternativas industriales que son estudiadas? ¿Por qué solo se estudia la alternativa de fusionarse o comprar la empresa del presidente de la compañía?", planteó. Nadal insistió en que el hecho de contemplar una única opción, y que esa sea un acuerdo con una empresa de Escribano, es "complejo y extraño", y añadió que una situación así "no ocurre en ningún país del mundo".

"Alta vigilancia" sobre los contratos a Indra

El PP, desveló Nadal, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre "qué contratos ha asignado, bajo qué criterio y en qué condiciones", y mantendrá ese control parlamentario hasta que el Ejecutivo responda.

El dirigente advirtió de que en el partido están "altamente vigilantes" de las asignaciones y adjudicaciones de contratos que está recibiendo Indra, muchas de las cuales son de programas de fabricación de vehículos militares que la compañía quiere llevar a cabo en su nueva fábrica de El Tallerón, en Gijón. Asimismo, el PP estará atento a todo movimiento corporativo que se produzca y que pueda suponer fuertes conflictos de interés.

"Si hubiera una cuestión que no fuera legal, evidentemente, el Partido Popular va a tomar las decisiones que sean necesarias, tanto políticas como judiciales", ha advertido Nadal.

"El objetivo último debe ser que España, si va a incrementar su gasto en defensa, debe tener una base industrial para el Ejército de Tierra competitiva, capaz de hacer productos que podamos intercambiar con nuestros socios europeos", ha subrayado.