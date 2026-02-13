El PP de Asturias denuncia el bloqueo del enlace de la autopista "Y" y la AS-II en Robledo

El PP de Asturias ha denunciado el "bloqueo" del enlace de Robledo, una infraestructura "clave" para conectar la A-66 con la AS-II y mejorar la movilidad en el área central de Asturias, que supone un "nuevo retraso" en esta conexión, cuyo proyecto acusa al Gobierno autonómico de "retomar cada cuatro años con fines electoralistas".

El diputado nacional por Asturias de la formación popular en el Congreso y presidente del PP de Llanera, Silverio Argüelles, y el parlamentario autonómico Pedro de Rueda así lo han suscrito en la rueda de prensa conjunta ofrecida en el cruce entre la 'Y' con la autovía AS-II.

En opinión de Argüelles el enlace de Robledo es una infraestructura "estratégica" para el conjunto del área central de Asturias, sobre la que se lleva "demasiados años hablando", si bien ha rechazado fiarse más de las "promesas de los socialistas". Según ha apuntado, en marzo de 2015, como portavoz de Llanera, ya advirtió de que el PSOE "recuperaba" el proyecto cada cuatro años para posteriormente "dejarlo metido en un cajón".

Un viejo proyecto

Argüelles ha explicado que en el Plan de Infraestructuras 2015-2030 ya figuraba la conexión entre la 'Y' (A-66) y la AS-II, con un presupuesto estimado de 14 millones de euros, y ha cuestionado "qué ocurrió" con el proyecto que "contaba con informes técnicos y estaba planificado". También ha sostenido que en el año 2015, el entonces presidente del Principado, Javier Fernández, dijo en su discurso de investidura que "habrá que defender la construcción del enlace de Robledo", y ha añadido: "Lo único que han defendido los socialistas asturianos en estos 11 años es a Pedro Sánchez. Han hecho de todo para justificar sus mordidas".

Argüelles ha enfatizado que, tras "décadas de compromisos y anuncios reiterados", la actuación sigue sin ejecutarse, y que "no serán ni Adrián Barbón ni Pedro Sánchez quienes inicien esta obra" sino el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, en España, y de Álvaro Queipo, en Asturias, "quienes impulsen la construcción de esta infraestructura".

Por su parte, Pedro de Rueda ha dicho que el enlace de Robledo fue "incluido" en el protocolo entre el Ministerio y el Principado en 2019, que su tramitación "se anunció en varias ocasiones, se adjudicó la redacción del proyecto y obtuvo un informe ambiental favorable", aunque "a día de hoy, la obra sigue sin licitarse y sin calendario concreto".

El portavoz de Infraestructuras popular ha atribuido el retraso a la "consecuencia directa de la falta de peso político" del presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Gobierno de España y de su estrategia de "sumisión permanente" a Pedro Sánchez.

Noticias relacionadas

El PP ha exigido la licitación "inmediata" de las obras del enlace de Robledo, así como un calendario público y vinculante para su ejecución y un plan inversor real para "desbloquear" las infraestructuras estratégicas de Asturias.