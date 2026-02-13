El Principado, a la espera del informe de la Inspección General de Servicios sobre Cerredo: "Si de mí dependiera, ya lo tendríamos", dice Barbón

Las declaraciones de los trabajadores de la mina de Cerredo recogidas en los informes de la Guardia Civil parecen poner en duda el trabajo realizado por los inspectores del Principado. “Les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto”, contó a los agentes un ayudante minero. Su grado final de responsabilidad en el accidente acontecido el pasado 31 de marzo de 2025, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, lo determinará el informe de la Inspección General de Servicios.

Un documento que todavía está en elaboración, aunque si dependiera del presidente del Principado, Adrián Barbón, “ya lo tendríamos”. “Pero, lógicamente, es un tema complejo y yo tengo que respetar a la inspección porque tienen independencia total y absoluta en su funcionamiento”, aseguró este viernes a preguntas de los periodistas.

Barbón comparó el funcionamiento de la Inspección de Servicios del Principado con el de la Fiscalía. Es decir, son el órgano encargado de depurar, analizar, chequear de arriba abajo un servicio para determinar si ha habido errores.

El presidente del Principado se comprometió a que una vez tengan el informe “lo presentarán, lo haremos público y lo analizaremos” con el objetivo de “cumplir” con las familias. “Que es lo que a mí más me importa”, aseguró Barbón, quien volvió a comprometerse a “llegar al final con todos los medios a nuestro alcance”.

La jueza de Cangas de Narcea ha rechazado la petición del Principado de personarse en la causa, aunque el presidente no descarta que puedan incorporarse más adelante. En su opinión, el levantamiento del secreto del sumario permite aclarar muchas dudas que había en torno al accidente y deja claro algo que él viene demandando desde el principio, que el suceso debería denominarse “caso Blue Solving” puesto que “todo lo que hemos conocido está ligado” a dicha empresa.

“Cuando di la cara desde el primer minuto dije que estamos ante el “caso Blue Solving” y estoy convencido que, presuntamente y siendo respetuoso con la presunción de inocencia, se van a depurar responsabilidades penales”, afirmó.