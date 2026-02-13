"El PSOE barrunta derrota electoral en Asturias", avisa el PP tras los últimos movimientos de los alcaldes

"Se siente, se barrunta una derrota electoral en Asturias por parte del Partido Socialista", opina el diputado del PP Luis Venta ante los últimos movimientos del alcalde de Siero, Ángel García, para impulsar una candidatura independiente (al margen del PSOE), algo que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha encuadrado dentro de un supuesto plan de empresarios para formar un partido con el fin de "desajustar el espectro parlamentario". Algo, por otro lado, de lo que se ha desvinculado el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien ha sido involucrado ya que de forma casual, por una rueda de prensa que nada tenía que ver con el tema, estaba junto al regidor sierense cuando éste hizo públicas sus pretensiones.

"Dirigentes socialistas y alcaldes socialistas se desmarcan de un presidente, porque no solo lo barrunta el presidente, sino todos temen esa derrota", resume Luis Venta. El diputado del PP, principal partido de la oposición en Asturias, sostiene que "todos los socialistas que hacen esas declaraciones" (en lo que incluye también al exalcalde de Llanera Gerardo Sanz, que dimitió meses atrás no sin antes expresar su disgusto por la falta de apoyo del gobierno regional a su concejo) dejan ver que "han perdido la confianza en un Presidente (Barbón) que, evidentemente, no se dedica a lo que tiene que dedicarse, que es a gobernar Asturias, a solucionar los problemas de los asturianos como le exigen mismamente desde el propio partido".

Y añadió: "A partir de ahí, evidentemente estamos con un gobierno en expectativa de destino y el destino es la oposición".

Un día antes el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, también se pronunció en términos similares sobre el escenario originado a raíz de las declaraciones del Alcalde de Siero. Queipo cree que “Asturias necesita seriedad, no un Partido Socialista en descomposición", señaló. Y reflexiona que la izquierda asturiana vive “una crisis profunda que responde al miedo y a la certeza de que van a perder el poder, una izquierda que está como pollo sin cabeza buscando una salida posible a una crisis que saben que es inevitable”.