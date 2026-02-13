Segunda tanda de convocatorias en el BOPA para 13 puestos directivos en la sanidad pública de Asturias

Segunda tanda de convocatorias de puestos directivos de las áreas de salud en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). A las 13 publicadas ayer, jueves, se suman otras 13 difundidas hoy, viernes. El objetivo completo es cubrir las plazas de responsables de las tres zonas sanitarias en las que ha quedado dividida la región tras la fusión de las ocho preexistentes.

Las plazas publicadas hoy son las siguientes:

Tres del área de salud I (Occidente): la Dirección de Atención Hospitalaria, la Dirección de Atención Primaria y la Dirección de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Jarrio. Cinco del área de salud II (Centro-Suroccidente): la Dirección de Atención Hospitalaria, la Dirección de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Mieres, la Dirección de Atención Primaria, la Dirección de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Cangas del Narcea y la Dirección de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria. Cinco del área de salud III (Oriente): la Dirección de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Arriondas, la Dirección de Atención Hospitalaria, la Dirección de Atención Primaria, la Dirección de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial del Valle del Nalón y la Dirección de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria.

Las direcciones de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial son puestos que vienen a equivaler al responsable de un hospital que no es el de referencia del área. Dicho de otra forma, esta figura se nombrará para los hospitales de Jarrio, en el área I; de Mieres y Cangas del Narcea, en el área II; y de Arriondas y Valle del Nalón, en el área III.

Fusión de ocho áreas en tres

Estas convocatorias son una de las consecuencias de la reordenación del mapa sanitario de Asturias, que ha supuesto la fusión de las ocho áreas vigentes desde 1984 en solamente tres circunscripciones, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés.

La nueva estructura es la siguiente: área I: Occidente (las antiguas zonas de Avilés y Jarrio); área II: Centro-Suroccidente (las antiguas áreas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea); y área III: Oriente (las antiguas áreas de Gijón Nalón y Arriondas).

A raíz del decreto con el nuevo mapa, la Consejería de Salud ha modificado las estructuras tanto de la propia Consejería como del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en sus servicios centrales y en las áreas sanitarias. Y ahora lo que hace el Gobierno regional es sacar a concurso todas las plazas directivas, un paso que llega tras varios retrasos.

Por libre designación

Lo que hay que cubrir, según ha indicado, son 73 puestos directivos (tras un recorte de 4 como consecuencia de la fusión de áreas). En esta segunda remesa, el BOPA publica las 13 plazas citadas, que serán cubiertas por el procedimiento de libre designación.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPA.

En todas las convocatorias se exige como requisito a los aspirantes el “ostentar la condición de personal estatutario de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud”. Sin embargo, y con la finalidad de que la Administración “pueda contar con un mayor y heterogéneo número de aspirantes”, se permitirá concurrir a “personal ajeno a la Administración que cumpla con los demás requisitos exigidos”.