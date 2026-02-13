Sumido en el "caos" y abonado a la lista de espera: así ve el PP al Gobierno de Barbón en Asturias, con una "nefasta" gestión en lo que va de legislatura

Abonado "a la lista de espera" para cualquier gestión y "sumido en el caos". Así ve el PP, principal partido de la oposición en Asturias, al gobierno de Adrián Barbón (PSOE e IU). Los diputados Luis Venta y José Cuervas-Mons han salido en bloque para atacar el proceder del ejecutivo regional y, en concreto, el de la vicepresidenta Gimena Llamedo y el de la Consejería de Medio Rural, en manos de Marcelino Marcos Líndez; Derechos Sociales, de Marta del Arco; y Salud, de Concepción Saavedra.

Ambos diputados criticaron especialmente la gestión de la función pública, dependiente de la Vicepresidenta, que calificaron de “anormal e ineficaz y propia de un Gobierno que ni está ni se le espera”. Venta enumeró varios de los "problemas" de la región por la "nefasta" gestión del Principado: las listas de espera sanitarias, 300 días de espera para la dependencia o el "fracaso" de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, a los que se une la función pública.

Jefaturas provisionales

A este respecto, Cuervas-Mons denunció que, por ejemplo, la mayoría de las jefaturas de servicio del Principado están en una situación contraria a la ley al mantenerse durante años la provisionalidad en los puestos de personal funcionario del mayor nivel y responsabilidad. “Todos los puestos vacantes, sin excepción, deben ser convocados para su provisión por concurso de méritos a más tardar en un año, pero en el Principado se recurre a la comisión de servicios, que está reservada a situaciones de urgente e inaplazable necesidad y luego se mantienen durante años”, añadió.

Según los cálculos del PP, en la actualidad, de las 196 jefaturas de servicio, más de la mitad están cubiertas en comisión de servicio, 20 en sustitución del titular, cuatro en adscripción provisional y seis por libre designación anuladas por sentencia.

Daños a los agricultores por los retrasos de la PAC

Por su parte, Luis Venta afirmó que el Gobierno “no sabe por dónde anda, pero genera graves consecuencias a los asturianos” en la función pública, y citó el caso de 25 personas de la escala de ingenieros técnicos agrícolas y cinco de montes que llevan esperando más de un año para acabar el proceso de estabilización, cuyo objeto era precisamente reducir la temporalidad. “Se está aislando a 30 trabajadores en sus derechos de unos empleados públicos que participan, por ejemplo, de los trámites de la PAC, por lo que también son damnificados miles de agricultores y ganaderos”, agregó.

Los parlamentarios populares anunciaron que han pedido la comparecencia en la Junta General de la vicepresidenta del Gobierno y del director general de Función Pública “para que den explicaciones de este caos”.