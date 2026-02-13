La rabia de la madre de una asturiana asesinada por un etarra que ahora disfruta del tercer grado: "Es una burla a la justicia, una amnistía encubierta"

La guardia civil quirosana Irene Fernández Perera tendría hoy 58 años, pero una bomba lapa de ETA le quitó la vida en Sállent de Gállego (Huesca) con 32 años. A ella y a su compañero de patrulla, José Ángel de Jesús Encinas, que tenía 22 y estaba en su primer destino después de salir de la academia. Era el 20 de agosto de 2000, hace 25 años y medio. Por aquel crimen fueron condenados, a 75 años de cárcel cada uno, Javier García Gaztelu, "Txapote", Aitor Agirrebarrena, "Peio", y Asier Arzalluz. A este último, que también asesinó al periodista José Luis López de Lacalle en 2000 en Andoain y cometió otros atentados, siendo globalmente condenado a 125 años, le acaba de conceder el Gobierno vasco el tercer grado, y pude disfrutar de un régimen de semilibertad tras cumplir tan solo 16 años de prisión en España. El motivo no es otro que se le han sumado los siete años que pasó en cárceles francesas por actividades terroristas.

Arzalluz y "Txapote" se abranzan sonrientes en el juicio por el asesinato de los guardias. / Agencias

La progresión de grado se produce apenas una semana después de que el exjefe de ETA, Garikoitz Azpiazu, "Txeroki", también accediera al tercer grado. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, considera "fraudulento" el tercer grado concedido a Arzalluz. No solo Covite, María Ángeles Perera, la madre de la agente asesinada, también cree que "no es normal, es una burla a la justicia, una amnistía encubierta". "Es una libertad por la puerta de atrás, lo llevan haciendo desde hace tiempo, no hay más que ver el papel de Bildu en el Congreso", añade.

María Ángeles Perera, en una imagen tomada el pasado agosto en Gijón. / Ángel González.

"Me indigna", dice la mujer desde Alicante, donde pasa un tiempo al año. El padre de Irene falleció hace once años, y la mujer no tiene más hijos. "Pasas el día como huyendo de algo, como buscando algo que te llene en la vida y no encuentro nada", confiesa esta mujer, que cumple 78 años en agosto.

Ángeles Perera lleva 25 años acudieron a los homenajes a su hija. "Mientras esté viva y pueda moverme, iré a donde sea para recordar que la mataron. Porque ella no murió de una enfermedad, la mataron a traición, con nocturnidad y alevosía, sabían que iban a matar a dos personas", dice la mujer.

Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas. / Ministerio del Interior

Aún recuerda el juicio en la Audiencia Nacional, a Arzalluz, Aguirrebarrena y a "Txapote" riéndose tras el cristal, hablando en euskera. "No tengo palabras", asegura. A veces se deja llevar, y iensa que "lo mataría", como él hizo con su única hija.

Tras perder así a Irene, "no se vive, se sobrevive, se vive enferma de por vida. Hay gente que no lo supera. Es muy duro. La pena no te la quita nadie. ¿Con qué rehacer la vida una madre que ha perdido a su hijo?".

Noticias relacionadas

María Ángeles Perera, a la derecha, durante el último homenaje a los guardias asesinados en Sállent. / Agencias

El consuelo que le queda es recordarla. Han colocado una placa en el lugar donde halló la muerte, y están sopesando darle el nombre de Irene Fernández Perera a una residencia de la Guardia Civil en Sabiñánigo o Torla. Solo tiene un deseo: "Que no se la olvide".