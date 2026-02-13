Zapico (IU) replica al PP de Asturias: "No está en crisis la izquierda, lo que está en crisis es la democracia en España"

De crisis de la izquierda, nada: crisis de la democracia en España. Es la advertencia que ha lanzado el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, de IU, al presidente del PP, Álvaro Queipo, quien dijo este jueves, a raíz del movimiento político del alcalde socialista de Siero, Ángel García, que el PSOE estaba "en descomposición", y que la izquierda asturiana vive “una crisis profunda", por miedo a perder el poder. Frente a esto, Zapico resaltó este lunes que "lo que ahora mismo está en crisis no es la izquierda. Lo que ahora mismo está en crisis es el propio sistema democrático, la democracia tal y como se construyó desde 1978 hasta ahora, que es lo que está en jaque y está en riesgo".

Para el presidente de Convocatoria por Asturias, "determinadas actitudes, determinadas posiciones, determinados comentarios del Partido Popular ayudan poco a cimentar esa democracia y a soldar y superar esa crisis que ahora mismo tenemos. El Partido Popular está abocando a una inestabilidad muy grande a millones de españoles en diferentes comunidades autónomas. Por un cálculo electoral erróneo, que se ha demostrado erróneo, tanto en Extremadura como en Aragón, han llevado a la ciudadanía de sus respectivos territorios y ahora también próximamente de Castilla y León, a un escenario de elecciones anticipadas que nunca es deseable y que posiblemente en Extremadura no hayan sido capaces aún de resolver".

No dudó en señalar que el PP está "abriendo las puertas a la presencia de elementos ultras en sus gobiernos, lo quieren repetir. Yo creo que la derecha de nuestro país, la derecha democrática de nuestro país, tendría que mirar más para la derecha democrática portuguesa, cómo el pasado domingo supieron dar una respuesta a la altura de lo que se exigía y en esa segunda ronda de las elecciones optaron por el candidato socialista, que era el candidato que representaba los valores de la democracia y yo creo que el espíritu de la Revolución de los Claveles, frente a Chega, que es el racismo y el fascismo, y que en España es Vox".

Noticias relacionadas

Zapico prefirió no pronunciarse sobre la posibilidad de la creación de un nuevo partido de derecha al que aludió el Presidente de Asturias, Adrián Barbón, en relación a los movimientos en torno al alcalde de Siero.