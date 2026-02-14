ArcelorMittal tendrá mermada su capacidad de producción de acero en Asturias al menos hasta agosto

El horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón, uno de los dos pilares de la cabecera siderúrgica asturiana, estará parado al menos cuatro meses, hasta junio. Además, no recuperará su plena capacidad de producción hasta agosto, siempre que no surjan nuevos imprevistos en la operación de vaciado y reactivación del horno que ha aprobado la compañía. ArcelorMittal seguirá operando con un único horno alto en Asturias, el "A", como ha hecho desde septiembre por los problemas de estabilidad en el "B".

En septiembre del pasado año, ArcelorMittal hizo una parada de mantenimiento en el horno alto "B" y en octubre trató de retomar su actividad. Sin embargo, desde entonces no ha logrado arrancarlo con la estabilidad y seguridad necesaria. Se realizaron hasta cinco intentos –cuatro de ellos con el complejo método de la oxilanza –, y anteayer la multinacional decidió parar el horno para iniciar una nueva estrategia.

La dirección de ArcelorMittal anunció ayer a los representantes de la plantilla que en el horno alto "B" se llevará a cabo una operación de urgencia –que ya estaba prevista como "plan b" y con el material preparado– que incluye perforar una abertura de cuatro por cuatro metros a la altura de las toberas para sacar con maquinaria el material semisólido que se encuentra en el crisol del horno (coque incandescendente y escoria), sustituir las piqueras (por donde se extrae el arrabio) y reparar el revestimiento refractario de la zona más expuesta. El vaciado del horno será parcial, puesto que el material solidificado que hay en el fondo del crisol se dejará confiando en que se funda cuando comience a arrancar el horno dentro de cuatro meses por medio del método especial de la oxilanza (inyectando oxígeno y propano para arrancar en condiciones de estabilidad). Por ese motivo, se espera que la instalación no recupere la normalidad hasta pasados dos meses más, es decir, en agosto, puesto el material solidificado restará operatividad hasta que se funda.

Ese calendario anunciado ayer se cumpliría si no se aprecian complicaciones mayores cuando se abra y se vacíe parcialmente el horno alto. Si las hubiera, ya no se abordaría la reparación de urgencia. Habría que plantearse una reforma integral del horno alto, una operación que, según apuntaron fuentes sindicales, podría prolongarse durante dos años con unos costes de cerca de 100 millones de euros que deberían ser aprobados por la multinacional.

La decisión de ArcelorMittal de abordar una reparación de urgencia en el horno alto "B" se tomó ante los intentos fallidos de arranque de los últimos meses, pero se precipitó –en un principio estaba previsto realizar más intentos hasta el 2 de marzo– porque la compañía necesita que el horno alto cumpla unos determinadas cuotas de producción anual para poder obtener derechos gratuitos de emisión de CO2. De no conseguir esos derechos gratuitos, se abriría un escenario financiero complicado para la siderurgia asturiana que podría afectar a su competitividad.

Mientras que esté parado el horno alto "B", la siderurgia integral asturiana funcionará con un único horno alto, el "A" de Gijón, insuficiente para abastecer de arrabio a las acerías de Avilés y Gijón. Por ese motivo seguirán importándose desbastes y palanquilla de otras plantas de Arcelor y dosificando la actividad de acerías y talleres acabadores.

El horno alto que quedará operativo realizará paradas de revisión cada mes y puede aguantar hasta 2028 La siderurgia integral asturiana cuenta con dos hornos altos, el "A" y el "B" de Gijón, desde el desmantelamiento de los de Avilés en la década de los noventa del pasado siglo. Durante los próximos meses, la siderurgia de la región operará con un único horno alto, el "A" de Gijón, el que está cerca de agotar su vida útil y que iba a ser sustituido por una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde, un proyecto que está en suspenso. La dirección de ArcelorMittal confirmó ayer a los representantes de los trabajadores que las zonas críticas de horno "A" están en buen estado y que puede mantener su alta producción actual. No obstante, la dirección señaló que se realizarán paradas mensuales para chequear su situación. La vida útil del horno alto "A" estaba previsto que finalizara este año, pero las obras de mejora que se realizaron en 2023 para reparar los daños del incendio que se produjo en la instalación permiten prolongar con seguridad su vida hasta 2028. No obstante, el horno alto "A" es insuficiente para suministrar el arrabio que necesitan las acerías de Gijón y Avilés y por ese motivo, desde diciembre, se están importando desbastes y palanquilla procedente otras plantas de ArcelorMittal para suministrar a los talleres de productos planos (chapa, galvanizado, hojalata...) y largos (alambrón y carril) de la compañía en Asturias. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que la compañía va a organizar "los recursos necesarios para proteger al máximo las necesidades de los clientes durante el tiempo que dure la parada temporal" del horno alto "B". Sin embargo, con un solo horno, la siderurgia integral asturiana no tendrá capacidad para incrementar su producción en un momento en el que se prevé un crecimiento de la demanda de acero en la UE y en el que ArcelorMittal pretende ir incrementando paulatinamente el uso de su capacidad en Europa. De hecho, se está planteando la reactivación de hornos altos parados en Francia y Polonia. Gobierno del Principado y sindicatos esperan que la siderurgia asturiana pueda recuperar su capacidad de producción cuanto antes. El Principado. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló que "no cabe duda de que la situación es compleja porque finalmente no ha sido posible el encendido del horno y la retirada del material acumulado dentro del mismo. Confiamos en que la decisión técnica adoptada por ArcelorMittal de acometer una reparación de urgencia de la instalación permita solucionar el problema en el menor plazo posible, y la recuperación de la actividad productiva del horno averiado". Los sindicatos. UGT FICA exigió ayer a ArcelorMittal una "apuesta decidida" por las plantas asturianas y lamentó la parada del horno alto "B" tras meses de intensos trabajos para intentar lograr su arranque y estabilización. Para UGT FICA, esta situación debe aprovecharse "como una oportunidad para alargar la vida útil del horno", en un contexto en el que el grupo está incrementando las producciones en las instalaciones europeas debido a la demanda existente y a las medidas adoptadas por la UE, "que ya están comenzando a dar resultados". Por su parte, CC OO agradeció a los trabajadores el esfuerzo llevado a cabo en el horno "B" y exigió a la empresa su pronta reparación, el desbloqueo de las inversiones necesarias que garanticen la siderurgia integral, la capacidad productiva y los niveles actuales de empleo. Además, la central ha pedido que la empresa "no caiga en la tentación de tratar de aprovechar la coyuntura para negociar a la baja nuestras condiciones salariales y laborales". Por su parte USO, señaló que es muy importante conocer como está el interior del horno para garantizar la reparación "puesto que si no existe reparación y es necesaria una reconstrucción total estaríamos hablando de un plazo de dos años y unos recursos de necesidad de financiación a nivel del grupo".