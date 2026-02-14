Aviso a los conductores asturianos, la DGT toma la decisión de reducir la velocidad "máxima de circulación permitida en 80 kilómetros" para "la totalidad de vehículos": las carreteras afectada

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido para este sábado restricciones temporales a la velocidad máxima de circulación y a los adelantamientos para vehículos pesados a causa del temporal de viento que azota la provincia valenciana de Castellón.

Estas medidas de regulación de la circulación estarán vigentes desde la medianoche del sábado y hasta las 23.59 horas del mismo día en todas las carreteras provinciales.

Concretamente, DGT ha fijado la velocidad máxima de circulación permitida en 80 kilómetros por hora "para la totalidad de vehículos". Por su parte, la restricción de adelantamientos regirá exclusivamente para vehículos pesados, debiendo mantenerse estos "en el carril lo más a la derecha posible".

Horas antes, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha activado un refuerzo especial ante la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia. El dispositivo contempla el refuerzo de los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, así como la activación de efectivos de forma presencial en los cinco parques de Bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta.

Asimismo, también se han activado los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística UML y la totalidad de las 20 unidades de Bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio.

Todo ello después de que el Ayuntamiento de Castellón informase durante la víspera de que, ante la declaración de alerta naranja por viento emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se procedería a la activación en fase de preemergencia del Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (PLATEMCAS).