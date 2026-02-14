Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca "Oriana" descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado

El temporal, que se despide esta tarde de la región con la apertura de claros en el cielo, provocó una de las temperaturas más frías del país, con 6,8 bajo cero en Vega de Urriellu

Jornada de intensas lluvias en una imagen de archivo.

Jornada de intensas lluvias en una imagen de archivo. / LMA

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

El segundo chaparrón más grande de España cayó este viernes en Asturias como consecuencia del impacto de la borrasca "Oriana". Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en Salas se registraron en 24 horas 66,2 litros por metro cuadrado. Solo en la localidad gaditana de Grazalema llovió más, con un acumulado de 75,6 litros por metro cuadrado.

El de ayer fue un día especialmente lluvioso en todo el Principado, donde también se registraron precipitaciones importantes en Pola de Somiedo (47,2 litros por metro cuadrado), Oviedo (43), Aller (42,6) y Mieres (40). Hoy, sin embargo, las principales incidencias tienen que ver con la nieve. Durante la mañana, la circulación entre Asturias y la Meseta fue un caos, debido al accidente de un camión en la autopista del Huerna, que hizo tijera y obligó a cortar durante horas un carril, y al cierre del puerto de Pajares por las copiosas nieves de la madrugada.

Mucho frío

El temporal "Oriana" también ha dejado tiritando a Asturias, registrando una de las temperaturas más bajas del país. En concreto, este sábado se ha llegado a los 6,8 grados bajo cero en Vega de Urriellu, siendo el sexto registro más bajo de toda España. También en Vega de Urriellu, y tal como había advertido la AEMET con la activación de la alerta por viento, se ha contabilizado rachas de casi 130 kilómetros por hora.

El temporal cerca a Asturias: cierra el Huerna en sentido León por un camión accidentado y Pajares con cadenas

Atlas News / A.D.

¿Seguirá el mal tiempo?

¿Hasta cuándo seguirá el mal tiempo? Afortunadamente, la borrasca "Oriana" ya se está despidiendo de Asturias. De hecho, las alertas por lluvia, nieve y fenómenos costeros quedan desactivadas a las 18.00 horas. La cota de nieve se espera que ascienda de los 600 metros a los 1.200 al final del día y las precipitaciones ya están remitiendo e incluso, durante las próximas horas, lucirá el sol, salvándose así las fiestas del Antroxu.

Para mañana, domingo, la AEMET prevé cielos cubiertos, pero sin lluvias. No obstante, no descarta que caiga algún chubasco ocasional al final del día en el extremo occidental y la Cordillera. Los termómetros, por su parte, subirán hasta los 18 grados de máxima.

Más lluvia para la semana del 16 al 22

Sin embargo, las borrascas volverán. Así lo explica la Agencia Estatal de Meteorología en su avance del tiempo para la próxima semana: "Habrá un cambio del patrón atmosférico dominante con respecto a las semanas previas. Las borrascas circularán por latitudes más altas, de manera que en buena parte del sur y este de la Península, así como en los archipiélagos, las precipitaciones serán en general escasas, menos abundantes de lo normal para esta época del año. En Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos, por el contrario, las lluvias serán más abundantes de lo habitual".

TEMAS

Un mar de troncos: las espectaculares imágenes del puerto de San Esteban tras el paso de la borrasca "Oriana"

OFERTA FLASH: consigue aquí, por solo 25 euros, el acceso un año a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA

La borrasca "Oriana" descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado

La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones

Cuatro mil médicos asturianos, convocados a una huelga toda la próxima semana: quieren un estatuto propio para los facultativos

El IPC de Asturias cae al menor nivel en año y medio

Menos rosa y más Cruz de la Victoria: los hitos en la "asturianización" del PSOE que Barbón proclama ahora a los cuatro vientos
