Coches atrapados en el puerto de San Isidro por "Oriana": denuncian caos por la falta de control de carreteras

La cantidad de coches atrapados esta mañana en el puerto de San Isidro por la nieve que dejó la borrasca "Oriana", hizo imposible que las máquinas quitanieves pasasen, garantizando una buena circulación. Es la denuncia hecha por el diputado de VOX en la Junta General, Javier Jové, que alerta de un "nuevo episodio de caos" en la estación de esquí de Fuentes de Invierno.

Según explicó Jové, la "descoordinación entre el Principado, la Delegación del Gobierno, la Demarcación de Carreteras, la Consejería de Infraestructuras, la de Deportes y la Guardia Civil", provocó que "numerosos vehículos quedaran bloqueados en plena ventisca". A su juicio, el problema radica en la "falta de previsión y coordinación institucional".

El diputado ha lamentado que un fin de semana clave como el puente de Carnaval terminara siendo "un auténtico desastre", hasta el punto de que la estación no pudo abrir este sábado hasta la una y media del mediodía, ya que las máquinas quitanieves no pudieron acceder a primera hora debido a los coches atrapados en la carretera. Desde VOX recuerdan que no se trató de una nevada excepcional ni existía riesgo de aludes. Sin embargo, el puerto permaneció cerrado durante horas en uno de los días más importantes de la temporada. Jové ha resumido la situación afirmando que "cuando no hay nieve, porque no la hay, y cuando la hay, porque la hay", evidenciando lo que considera una gestión "errática y sin planificación".

Pérdidas para la montaña asturiana

Además, Jové alerta de que el episodio ha tenido un fuerte impacto económico en la zona. Empresarios de la montaña asturiana han trasladado su malestar tras sufrir importantes pérdidas en alojamientos, escuelas de esquí, alquileres y hostelería. Muchos visitantes procedentes de otras comunidades e incluso de Portugal habían viajado expresamente para esquiar durante el puente y se encontraron con el puerto cerrado y la estación inoperativa durante buena parte del día.

Además del problema puntual de este fin de semana, el diputado explica que los empresarios denuncian una situación estructural que arrastra años sin resolverse, tanto en materia de infraestructuras viarias como de conectividad digital, lo que "dificulta el desarrollo normal de la actividad económica en pleno siglo XXI". "Asturias dispone de un auténtico diamante en bruto en la montaña, pero que sin planificación, inversión y profesionalidad se siguen perdiendo oportunidades cada temporada", subraya Jové. Desde VOX se pide un "protocolo serio para la gestión del puerto en días de alta afluencia, inversiones reales en infraestructuras y la depuración de responsabilidades políticas ante lo que consideran una nueva muestra de imprevisión e ineptitud del Gobierno del Principado".