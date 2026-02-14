El Colegio San Ignacio se prepara para impartir su segundo año en el Primer Ciclo de Infantil
El centro ovetense ofrece jornadas de puertas abiertas a las familias interesadas en conocer su modelo educativo; una metodología basada en el aprendizaje lúdico, la exploración y con un enfoque personalizado
L. L.
El Colegio San Ignacio, tras un exitoso primer año ofreciendo una educación de calidad a los más pequeños y un curso lleno de aprendizaje y crecimiento, está preparado para comenzar un segundo año en el primer ciclo de Infantil. Esta valiosa etapa educativa privada, que se centra en fomentar el desarrollo integral de los más pequeños en un entorno inclusivo y enriquecedor, se suma a las etapas concertadas de Infantil, Primaria y ESO; y el Programa Diploma del Bachillerato Internacional.
Durante su primer año, en el centro han sido testigos del crecimiento y progreso de muchos alumnos, gracias a un equipo de profesionales altamente cualificados y en constante formación, comprometidos con el bienestar y el desarrollo de cada niño. El personal docente cree firmemente que los primeros años son cruciales para sentar las bases emocionales, sociales y cognitivas.
Por ello, su espacio está diseñado para acoger a los más pequeños, aplicando metodologías innovadoras que incluyen:
Metodología innovadora
- Aprendizaje basado en el juego: el objetivo es promover el desarrollo de habilidades sociales y emocionales a través de actividades lúdicas que estimulan la curiosidad y creatividad
- Exploración y experimentación: el centro ofrece un entorno rico en materiales que fomenta la interacción con el mundo, permitiendo a los niños descubrir y aprender a través de la observación y la práctica
- Educación personalizada: se respetan los ritmos individuales de cada niño, garantizando una atención adaptada a sus necesidades
- Trabajo sensorial: incorporan actividades que estimulan los sentidos, facilitando que los pequeños entiendan y se conecten con su entorno
- Proyectos interdisciplinares: fomentan el aprendizaje a través de proyectos que integran distintas áreas del conocimiento
El compromiso con la educación integral, guiado por los valores jesuitas, permiten ofrecer un enfoque que fomenta el respeto y el compromiso social, formando desde el inicio personas conscientes, solidarias y preparadas para transformar el mundo desde el servicio y la justicia.
Además, cuentan con instalaciones especialmente acondicionadas y seguras para favorecer la exploración activa y el bienestar, incluyendo dos aulas diseñadas para grupos de 1-2 y 2-3 años, además de cocina propia que asegura una alimentación equilibrada y adaptada a las necesidades específicas de cada alumno.
Con el inicio de este nuevo año académico, el centro invita a todas las familias interesadas a conocer la propuesta educativa.
Para obtener más información y concertar una visita, los interesados solo tienen que contactar con el centro. El Colegio San Ignacio está deseando dar la bienvenida y compartir con las familias un año lleno de aprendizaje y descubrimiento.
