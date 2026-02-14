Cuatro mil médicos asturianos, convocados a una huelga toda la próxima semana: quieren un estatuto propio para los facultativos

Los médicos y facultativos de toda España están convocados a las doce del mediodía de este sábado a una manifestación en Madrid para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y exigir una normativa propia para el colectivo, que reconozca las singularidades y la especial responsabilidad de estos profesionales.

Esta movilización es el preámbulo a la huelga de médicos convocada para toda la próxima semana, de lunes a viernes. En Asturias están llamados a los paros unos 4.000 facultativos.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó ayer los servicios mínimos, diseñados, según el Servicio de Salud del Principado (Sespa), para evitar “el riesgo vital en la protección de la salud de los usuarios y perjuicios excesivos a los mismos”.

“Reclamamos un estatuto propio para médicos y facultativos y mejoras en nuestras condiciones laborales”, subrayó el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que se suma a las protestas como miembro de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

La recuperación de la paga extra, una clasificación profesional acorde con su “responsabilidad”, una reducción de las “jornadas laborales prolongadas” y que cada hora trabajada compute para la jubilación son cuatro reivindicaciones que el SIMPA agrega a la exigencia de un estatuto para los médicos.

El próximo viernes, día 19, los médicos asturianos se manifestarán en la plaza de La Escandalera, de Oviedo, una acción coordinada y coincidente con las que se realizarán en el resto de comunidades autónomas.

Calendario de huelgas hasta el verano

Los impulsores de estas movilizaciones son la CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La huelga médica de la semana que viene será la primera de las cinco que el comité de huelga tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

A las 12.00 horas de este sábado, profesionales de todas las comunidades autónomas iniciarán una marcha en el Congreso de los Diputados, bajo el lema “Por un estatuto propio del médico y el facultativo”, para visibilizar su malestar por el acuerdo para actualizar el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La concentración terminará frente al Ministerio de Sanidad, donde los responsables sindicales leerán un manifiesto con sus principales reivindicaciones, entre las que destaca la negociación de un texto exclusivo que recoja "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de médicos y facultativos

Rechazo al acuerdo con el resto de los sindicatos

El pasado 26 de enero, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, en negociaciones durante los últimos tres años. El texto, que lleva 23 años sin actualizarse, deberá pasar ahora por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

El comité de huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, del mismo modo que las organizaciones sindicales que lo componen ya lo habían hecho en el transcurso de las negociaciones, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones conjunto. Según detalló el comité, el Ámbito de Negociación no ha permitido una "verdadera negociación" de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que "se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM), con una capacidad de acción prácticamente anecdótica".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud.