Más días de recogida de residuos para reciclar mejor en Oviedo
Para que el reciclaje funcione de verdad, todo empieza en casa; separar correctamente los residuos y depositarlos en los cubos adecuados, en los días correspondientes, es un gesto sencillo que marca una gran diferencia
L. L.
Reciclar bien es más fácil cuando el servicio se adapta a la vida diaria. Por eso, desde el 1 de febrero, en la zona urbana del concejo de Oviedo, el cubo negro (residuos no reciclables) y el cubo marrón (residuos orgánicos) se recogen todos los días del año, incluidos domingos y festivos, salvo los días 24 y 31 de diciembre.
Esta mejora en el servicio busca facilitar la separación de residuos en los hogares, hacer más eficiente la recogida y avanzar hacia los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea. Con estas medidas, Oviedo da un paso importante hacia una gestión de residuos más sostenible. Actualmente, la ciudad recicla en torno al 33 % de sus residuos, y el objetivo es acercarse al 55 % exigido por la Unión Europea.
¿Qué cambia exactamente?
A partir de ahora, los residuos orgánicos y los no reciclables pueden depositarse a diario, lo que evita acumulaciones y mejora la higiene y limpieza en las comunidades de vecinos. Eso sí, para que funcione correctamente, es fundamental separar bien los residuos en casa y utilizar siempre el cubo adecuado.
También cambia la recogida del cubo verde, destinado al vidrio, que pasa a realizarse tres veces por semana. Se mantiene el día habitual en cada zona y se añaden dos días alternos. Por ejemplo, si antes se recogía los miércoles, ahora también se recogerá los lunes y viernes.
El resto de fracciones mantienen sus días habituales:
–Cubo amarillo (envases): lunes, miércoles y viernes.
–Cubo azul (papel y cartón): martes, jueves y sábados.
Estos cambios hacen necesario que las comunidades de vecinos dispongan del número suficiente de cubos, ya sea en propiedad o en alquiler. Conviene recordar que el Ayuntamiento se encarga del servicio de recogida, pero la colocación y gestión de los cubos corresponde a las propias comunidades.
La colaboración ciudadana es esencial para lograrlo. Depositar cada residuo en su cubo correspondiente y no dejar bolsas en la vía pública es clave para que el sistema funcione correctamente.
¿Tienes dudas sobre qué va en cada cubo? Durante los próximos meses se instalarán stands informativos a pie de calle, donde se ofrecerá información práctica y se resolverán dudas. En febrero, en horario de 10:00 a 14:00 horas, estarán en:
–20 de febrero: La Losa
–23 de febrero: Calatrava
–25 de febrero: Milicias Nacionales
–26 de febrero: Plaza del Palacio de los Deportes
–27 de febrero: Plaza de la Escandalera.
Toda la información sobre la recogida de residuos, los stands informativos y el nuevo canal de incidencias está disponible en la web municipal: https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras
Separar bien los residuos es un pequeño gesto diario que tiene un gran impacto. Con más días de recogida y la implicación de la ciudadanía, Oviedo avanza hacia una ciudad más limpia, sostenible y comprometida con el medio ambiente.
