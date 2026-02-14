El IPC de Asturias cae al menor nivel en año y medio
Las rebajas sitúan la inflación regional en el 1,9% en enero, frente al 2,3% nacional
El índice de precios de consumo (IPC) de Asturias se situó en el mes de enero en el 1,9%, lo que supone ocho décimas menos que en diciembre y la tasa más baja desde desde septiembre de 2024 (1,8%), según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, el índice de enero en la región estuvo cuatro décimas por debajo de la media nacional (2,3%), la tasa más baja desde junio debido al descenso de los precios de los carburantes y de la electricidad.
Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja fueron las comunidades con el IPC más moderado en enero, en todas ellas del 1,9%. Por su parte, Madrid registró la tasa más elevada, del 3%.
Como es habitual en el primer mes del año, las rebajas del comercio minorista jugaron un papel esencial en la caída de los precios respecto a diciembre, como se aprecia especialmente en el descenso del precio de la ropa en Asturias: la de niño (-17,5%), la de mujer (-16,5%) y la de hombre (-14,8%). También en el calzado femenino (-11,%), infantil (-8,9%) y masculino (-7,4%).
En la comparación con enero del año pasado, Asturias mostró una tónica similar a la de los últimos meses. Así, los productos que más se encarecieron respecto a enero del año pasado fueron los huevos (32,7%), la carne de vacuno (18,3%), el transporte público urbano (14,6%) y la carne de ovino (12,8%).
Por el contrario, los artículos con una mayor depreciación fueron el aceite (-20,3%), la ropa de mujer (-13,8%), la de hombre (-7,4%) y la de bebé (-6,9%).
