Un mar de troncos: las espectaculares imágenes del puerto de San Esteban tras el paso de la borrasca "Oriana"
Miles de ramas de árboles inundan las dársenas de la localidad de Muros de Nalón como consecuencia de las fuertes lluvias y del registro de olas de casi 10 metros
El puerto de San Esteban ha amanecido este sábado convertido en un vertedero de troncos de madera, como consecuencia del paso de la borrasca "Oriana". Miles de ramas inundan a estas horas las dársenas de la localidad de Muros de Nalón por el temporal de mar y de lluvias. Todo el litoral de Asturias estuvo en alerta naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros, con olas de casi 10 metros.
Según datos de Puertos del Estado, la mayor ola registrada fue de 9,26 metros en la boya de Gijón a las 6 de la madrugada de este viernes. Es decir, el equivalente a un edificio de tres plantas de altura. Como consecuencia de ello y de las fuertes lluvias, una descomunal cantidad de troncos y ramas de árboles han llegado a las costas.
Muchas lluvia
El segundo chaparrón más grande de España cayó este viernes en Asturias. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en Salas se registraron en 24 horas 66,2 litros por metro cuadrado. Solo en la localidad gaditana de Grazalema llovió más, con un acumulado de 75,6 litros por metro cuadrado.
El de ayer fue un día especialmente lluvioso en todo el Principado, donde también se registraron precipitaciones importantes en Pola de Somiedo (47,2 litros por metro cuadrado), Oviedo (43), Aller (42,6) y Mieres (40). Hoy, sin embargo, las principales incidencias tienen que ver con la nieve. Durante la mañana, la circulación entre Asturias y la Meseta fue un caos, debido al accidente de un camión en la autopista del Huerna, que hizo tijera y obligó a cortar durante horas un carril, y al cierre del puerto de Pajares por las copiosas nieves de la madrugada.
