Entender las bodas no como un simple evento, sino como una experiencia única que narra la historia de cada pareja. Esa es la premisa de La Quinta de Abuli, un espacio situado a escasos kilómetros del centro de Oviedo que ha logrado ganarse la confianza de los novios gracias a una cuidada combinación de sensibilidad, magia y profesionalidad.

Vista exterior de La Quinta de Abuli.| Cedida a LNE

La finca ofrece un ambiente íntimo y acogedor, rodeado de naturaleza. Un escenario cuidado al detalle para que los novios y sus invitados se sientan, desde el primer momento, los verdaderos protagonistas de la celebración.

Ceremonias con encanto

En La Quinta de Abuli saben que el "sí, quiero" es el momento cumbre del día y que el entorno debe estar a la altura. Por ello, disponen de una zona exclusiva y cubierta para celebrar la ceremonia civil, que permite disfrutar de la luz y la belleza del entorno natural con la tranquilidad absoluta de saber que el clima nunca será un impedimento, sino parte del decorado.

Dos estilos, una misma esencia

El objetivo es huir de los banquetes estandarizados. Por eso, adaptan cada celebración a la personalidad de la pareja a través de dos formatos.

Por un lado, "Mesa & Mantel", ideal para quienes buscan la elegancia de una boda clásica, con tiempos pausados y sobremesas inolvidables.

Por otro, la "Experiencia Cóctel", pensada para los novios que prefieren un ambiente más distendido y dinámico, donde la fiesta fluye sin pausas

La Quinta de Abuli: donde la naturaleza y la gastronomía se unen para crear la boda perfecta

"Cada una tiene su personalidad y su encanto, pero ambas comparten nuestra esencia: un entorno incomparable, un equipo volcado en vuestro día y una cocina que combina tradición y creatividad para emocionar a todos los sentidos", destacan desde la dirección de La Quinta de Abuli.

La gastronomía como motor de la fiesta

En La Quinta de Abuli, gastronomía y diversión se dan la mano para crear una experiencia completa. Cada boda se diseña como un crescendo constante, desde el aperitivo de bienvenida hasta la barra libre. El equipo de profesionales se encarga de orquestar cada detalle para que la energía nunca decaiga y la celebración sea tan memorable como el propio banquete, con una diversión que fluye de forma natural.

Aquellas parejas que busquen un lugar con historia, donde el disfrute marque el ritmo de la celebración y la naturaleza sea el testigo principal, La Quinta de Abuli les espera para escribir su capítulo más feliz.