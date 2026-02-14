Siero se mueve: más deporte, más salud y más opciones para todos

Con una red deportiva extendida por todo el concejo y una programación pensada para todas las edades, el Patronato Deportivo Municipal de Siero afronta esre 2026 con un mensaje claro: facilitar que cada vecino encuentre su manera de hacer actividad física y, con ello, mejorar salud y calidad de vida.

Carrera de fin de año 2025 / Cedida a LNE

El presupuesto del organismo para 2026 asciende a 5.566.500 euros, un 3,01% más que el año anterior, y el PDM cuenta con unos 10.000 abonados, reflejo de una base social consolidada. La oferta se apoya en 36 instalaciones repartidas por el concejo,

Panadero del Deporte en las escuelas de Pañeda, en Anes / Cedida a LNE

En la temporada 2025-2026, la programación incluye 375 horas semanales de actividades dirigidas en sala, con propuestas variadas para niños, jóvenes, adultos y mayores. A esa estructura se suman las acciones complementarias pensadas para fomentar hábitos saludables, la convivencia y la participación. Entre ellas destaca "Pantallas o montañas", una iniciativa desarrollada de septiembre a diciembre para animar a familias y grupos de amigos a cambiar ocio digital por rutas senderistas accesibles en entornos naturales, con reconocimiento para quienes completaron al menos cinco.

Instalaciones deportivas –Piscina exterior de Lieres –Piscina exterior de La Pola Siero –Piscina exterior de Lugones –Campo de fútbol de Lieres –Campo de fútbol de El Terreru –Campo de fútbol de El Bayu –Campo de fútbol de El Berrón –Campo de fútbol de Colloto –Campo de fútbol de Lugones –Campo de fútbol de Valdesoto –Polideportivo de Carbayín Alto –Polideportivo de El Berrón –Polideportivo de La Pola Siero –Polideportivo nuevo de La Pola Siero –Polideportivo de Lugones –Polideportivo de La Fresneda –Polideportivo de Villarea –Polideportivo de La Cebera –Cancha de petanca de La Pola Siero –Cancha polideportiva de Granda –Pista de atletismo de Lugones –Gimnasio de Carbayín Bajo –Gimnasio de Leceñes –Gimnasio de Lieres –Piscina climatizada de La Pola Siero –Piscina climatizada de Lugones –Cancha de pádel de La Pola Siero –Canchas de tenis de La Pola Siero –Cancha de tenis de Lugones –Cancha de pádel de Lugones –Cancha de tenis de Collado –Bolera de Carbayín Alto –Bolera de Lieres –Bolera de Lugones –Bolera de Granda –Pista patinaje de La Pola Siero

También se desarrolló durante la última temporada "Panaderos del deporte", dentro de "Siero Acompaña", en colaboración con el área social: actividad física en zonas rurales para combatir la soledad no deseada en mayores de 60 años y crear espacios de encuentro.

Gala del Deporte 2025 / Cedida a LNE

El calendario se completa con el programa "Y en el deporte ¡Igualdad!", que durante seis meses utiliza el deporte como herramienta de sensibilización; las carreras de fin de año (una en Pola de Siero y otra en Lugones); el Belén de Cumbres en Navidad; y la Media Maratón Sierense, prevista para el 1 de marzo. Además, en marzo regresa la cuarta edición del "Programa por tu salud", con talleres, conferencias y actividades de promoción de hábitos saludables impartidas por profesionales del ámbito de la actividad física, la nutrición o la fisioterapia. Y, pensando en las familias, se mantienen las actividades infantiles en vacaciones y puentes, que ayudan a la conciliación.