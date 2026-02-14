Sumar constituye su directiva en Asturias: "La sociedad asturiana nos pide a la izquierda que encontremos espacios de confluencia"

El movimiento Sumar consolida su presencia en Asturias con la celebración de su asamblea constituyente, celebrada este sábado en Gijón y que contó con la presencia del secretario general de grupo parlamentario en el Congreso, Txema Guijarro.

El diputado Xabel Vegas fue ratificado coordinador del partido, puesto que compartirá con Carolina Hevia. El resto de la directiva está integrada por otros ocho nombres. “Este es un proyecto que pretende ser ilusionante para todo el espacio de la izquierda transformadora y que pretende servir de argamasa”, explicó el actual parlamentario asturiano al finalizar el encuentro.

Vegas volvió a defender la necesidad de que la izquierda se una en un frente común. “Lo que nos está pidiendo la sociedad asturiana es que no nos miremos el ombligo, que no hablemos de nosotros mismos, sino que intentemos unirnos y encontrar espacios de confluencia para hacer frente a los retos que tenemos por delante”, aseguró.

Para el diputado, el objetivo debe ser reeditar el gobierno progresista, formado por PSOE y Convocatoria por Asturias (coalición en la que se integra Sumar), para “hacer frente a la amenaza de involución que es enormemente grave, que amenaza con retroceder 150 años nuestro estado del bienestar y también la España de las autonomías”.

Por su parte, Guijarro destacó el ejemplo que Asturias está dando sobre la importancia de “trabajar con un frente amplio de fuerzas heterogéneas, pero con un programa de mínimos común”. Un movimiento que cree permite “no so dar esperanza y un programa de futuro a nuestra gente y a nuestros ciudadanos, sino sobre todo para parar prepararse para esa ola reaccionaria que se viene por todo el mundo y por toda Europa”.

Respecto al avance de la extrema derecha, reflejado en los resultados electorales de Extremadura y Aragón, el congresista reconoció que la izquierda no está siendo capaz hasta ahora de “tocar el tono que conecte con unas ansias ciudadanas que están claramente expuestas y que tienen dos salidas”. Por un lado, “una salida reaccionaria, que es la que está proponiendo básicamente la ultraderecha en España y que sigue subordinadamente el Partido Popular”; o por otro, una salida popular donde demos a nuestra gente la esperanza de un Estado social, de bienestar y donde merezca la pena hacer fuertes nuestras instituciones y nuestros servicios públicos”.