El temporal cerca a Asturias: caos en el Huerna por un camión accidentado y Pajares, con cadenas

La autopista del Huerna (AP-66) trata de recuperar la normalidad después de tener que cerrar unos minutos esta mañana por un accidente. El culpable fue un camión que hizo tijera fuera del túnel de Barrios, a unos 10 kilómetros del peaje de La Magdalena, en sentido León. El accidente provocó el embolsamiento de vehículos pesados durante el tiempo que duró el cierre.

En estos momentos, la circulación se está recuperando después de se haya habilitado el carril derecho en el lugar del siniestro.

Este cierre temporal coincidió esta mañana con la complicada situación que se está viviendo en las carreteras de montaña del Principado por culpa de la nieve. El puerto de Pajares se encuentra cerrado para camiones y es obligatorio del uso de cadenas para el resto de vehículos.

En estos momentos hay tres puertos de montaña cerrados y 15 con cadenas.

Puertos cerrados:

Puerto de San Isidro (AS-112) – Aller Puerto del Connio (AS-348) – Cangas del Narcea Alto de La Farrapona (SD-2) – Somiedo

Puertos con cadenas:

Puerto del Palo (AS-14) – Allande Pozo de las Mujeres Muertas – Alto de Valvaler (AS-29) – Allande Alto de Bustantigo (AS-364) – Allande Alto de la Marta (AS-364) – Allande Puerto de Leitariegos (AS-213) – Cangas del Narcea Puerto de Tarna (AS-117) – Caso Puerto de Cerredo (AS-15) – Degaña Puerto de Valdeprado – Degaña Alto del Acebo (AS-12) – Grandas de Salime Puerto de La Colladona (AS-252) – Laviana Puerto Pajares (N-630) – Lena Alto de la Cobertoria (AS-230) – Quirós Puerto de Somiedo (AS-227) – Somiedo Puerto de San Lorenzo (AS-265) – Somiedo Puerto Ventana (AS-228) – Teverga

También es obligatorio el uso de cadenas en distintos tramos de la AS-12 (Navia-Alto del Acebo) a su paso por Boal, Grandas de Salime, Navia e Illano; en la AS-230 (Barzana de Quirós-Pola de Lena); en la AS-348 (Ventanueva-Cecos); en la LN-8 (Campomanes-Tuiza y Los Pontones-Tuiza); y en carreteras locales de Quirós (QU-4 y QU-5) y Somiedo (SD-1).

En cuanto a cortes de carretera, sigue el corte parcial en la AS-375 (Oviedo-Campomanes), entre los puntos kilométricos 20,5 y 21,5, por riesgo de desprendimientos, con desvíos señalizados por el polígono de Vega de Arriba. También hay corte parcial regulado por semáforo en la N-621 (Unquera-Potes), en Cantabria, y corte total en la AS-12 (Navia-Alto del Acebo), a la altura del punto kilométrico 54, en Pesoz, por desprendimiento, con desvío alternativo por la AS-11.

Además, permanecen cerradas la CO-4 (Covadonga-Los Lagos), la AS-260 (Arriondas-Colunga), con corte entre los puntos kilométricos 7 y 8 en el cruce a La Salgar, y el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla de la LN-8.

La previsión para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en Asturias cielo nuboso, con brumas matinales en la cordillera. Precipitaciones débiles o moderadas, más probables y persistentes en la Cordillera, donde caerán en forma de nieve durante la madrugada, y que remitirán a partir de mediodía. Cota de nieve en torno a 800 metros que podría bajar puntualmente hasta los 600 metros durante la madrugada, y que subirá hasta los 1.200 metros por la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios en el litoral y en ligero descenso en el resto; máximas en ligero descenso generalizado, más acusado en la mitad oriental. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo a moderado del noroeste, rolando a oeste y suroeste por la tarde. Probables rachas muy fuertes en la Cordillera que irán remitiendo a lo largo de la mañana.

Atlas News / A.D.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 13.

Noticias relacionadas

En el mar, viento noroeste 6 a 8 arreciando ocasionalmente a 9 en el este pero amainando a norte o noroeste 6 o 7 al final. Gruesa o muy gruesa aumentando temporalmente a arbolada, principalmente en el este durante la madrugada. Al avanzar la madrugada mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros. Aguaceros.