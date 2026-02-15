El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

Francisco Javier Calzadilla Pérez (Tineo, 1941) fue arquitecto de Hacienda entre 1967 y 2008 y decano del Colegio de Arquitectos de Asturias entre 1987 y 1991. Este próximo lunes, día 16, pronuncia en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Oviedo, la conferencia “Demografía de Asturias. Algunos datos y algunas propuestas”. Será presentado por el también arquitecto y miembro correspondiente del RIDEA José Ramón Fernández Molina. El acto comenzará a las 19.00 horas. En esta entrevista, Javier Calzadilla expone algunas de sus reflexiones sobre el panorama demográfico del Principado. Pero lo hace bajo una declaración paradigmática de lealtad: “Ante todo, soy amigo de los datos”.

¿Por qué un arquitecto se mete en los vericuetos de la demografía?

El objetivo es poner en conocimiento de la gente una serie de datos que me provocan pesimismo sobre el futuro de Asturias. En datos demográficos, y en comparación con España, estamos a la cabeza de lo peor y a la cola de lo mejor. Yo pongo un símil futbolístico que viene muy a cuento: estamos en la lista de los equipos más goleados y a la cola de los goleadores. Y las previsiones son todavía peores. La edad media ahora es de casi 50 años, cuatro más que la del conjunto de España. Pero es que, según una proyección de Eurostat, en 2050 la edad media será de 59 años, o sea, seremos la región más envejecida de Europa. En tasa de fecundidad, estamos en 0,95 hijos por mujer; sólo Canarias está por debajo. Los datos son tremendos.

¿Usted qué propone?

Lo primero es disponer de más información. Lo segundo, dinamizar la actividad económica, porque sin ella no se va a ningún lado, ni traemos gente ni nada. Y, tercero, retener a esa población. La llegada de inmigrantes es lo que nos salva. Desde 2022 tenemos un repunte de población gracias a los inmigrantes, porque el saldo vegetativo, de nacimientos y muertes, es negativo desde hace muchos años.

¿Qué sucede con los que llegan?

Que el 77 por ciento de los inmigrantes que entraron el año pasado están entre Oviedo, Gijón y Siero. Es decir, los municipios del suroccidente no han notado nada, siguen perdiendo población. El dato es tremendo: entre 2022 y 2025, de los 78 concejos asturianos, 56 perdieron población. El repunte está en el centro, y buena parte de los que crecen lo hacen en muy pequeña medida. Hay que llevar el aumento de población a todo el territorio del Principado.

Asturias envejece…

Y sigue haciéndolo. Entre 2024 y 2025, la población de Asturias creció en unas 5.500 personas, pero resulta que, de jóvenes menores de 15 años, tenemos 1.400 menos; y de personas de 65 años en adelante, tenemos unos 4.300 más.

¿Eso le lleva a…?

A asombrarme de que el Gobierno de Asturias no haga nada. El presidente del Principado presume de que hemos aumentado población y la realidad es que hay 56 concejos que la perdieron. El gran problema de Asturias es que la desigualdad entre las alas y el centro está aumentando. El problema demográfico es el más gordo que tenemos y el Principado hace como que ese problema no existe. Nuestro índice de envejecimiento es terrible: por cada niño menor de 15 años tenemos casi tres personas de 65 años y más. La media de España es de dos, y todos los concejos asturianos están por encima de dos. En Asturias hay concejos en los que por cada niño hay diez mayores de 65 años. Estos datos marcan un futuro absolutamente negro, pero el Principado no toma ninguna medida. Y, claro, no hay peor enfermo que el que no reconoce que está enfermo.

Se ha hecho una clasificación de los 78 concejos por su situación demográfica…

Es otro gran trabajo de SADEI, que desempeña una labor envidiable en cuanto a nutrirnos de datos. Han clasificado los 78 municipios de la región en cuatro categorías, en función de una serie de variables… Hay más de veinte municipios que no cumplen ninguna variable. Si una empresa hace un chequeo en sus 78 departamentos y ve que 23 de ellos no cumplen con ningún requisito, y que otros 30 están así así, en la empresa suena una alarma, ¿no? Y se revisa… Pues en el Principado, nada.

¿Nada? El Gobierno de Asturias aprobó en 2024 una ley de Impulso Demográfico…

En esa ley tiene una disposición adicional que dice que, en el plazo máximo de doce meses desde su entrada en vigor, el Principado dictará las normas reglamentarias necesarias para su desarrollo. Pues han pasado 21 meses y no tenemos nada. Y una ley sin reglamento no vale para nada. Eso es lo que demuestra que no se tiene ningún interés por este tema.

¿Usted qué propone?

Primero, varias medidas referidas a la información previa, es decir, datos que hay que tomar sobre parroquias, sobre viviendas, sobre viviendas vacías… En Asturias hay 100.000 viviendas vacías en Asturias, y claro, para el que llega, aparte de la actividad económica, el tener una vivienda es muy importante. Hay 100.000 vacías, seguramente muchas son del Principado, de herencias a las que se ha renunciado, y seguramente más de la mitad están que se caen. Pero bueno, habría que mirarlo, ¿no?

¿Otras propuestas?

El estudio del terreno, el estudio edafológico para saber qué es posible hacer en el plano agrícola. La actividad económica en Asturias tiene un gran futuro en el campo, en la agricultura y la ganadería. El 90 por ciento de la superficie de Asturias es rural. Y sus parroquias son rurales. Hay que establecer una clasificación de parroquias en función de variables, porque dar subvenciones a todo el mundo por igual no es posible. El concejo es un espacio demasiado grande, hay que trabajar por parroquias, que son entidades perfectamente delimitadas en Asturias y muy identificadas con la gente. Mucha gente te dice antes su parroquia que su concejo.

¿Cómo se debe manejar a la gente que llega de fuera?

Primero, saber a qué vienen. Segundo, conocer sus capacidades. Puede haber desde médicos hasta gente formada para trabajar en el campo. Si quieren estar aquí, hay que darles formación para que puedan incorporarse al trabajo. Y hay que buscar nichos de empleo. En Asturias, volvemos a lo de antes, está el campo. Esta región necesita limpiar los montes, desbrozar los caminos, trabajar la mucha madera que tenemos… Y, sin embargo, apenas existe formación profesional para el campo. Lo que hay son habas contadas. Hay que fomentar la formación profesional para trabajar el campo y, además, otra cosa fundamental: resolver, potenciar y subvencionar el relevo generacional, que es uno de los males del sector. Por ejemplo, eximiendo del Impuesto de Sucesiones en la primera transmisión del padre al hijo. Y, después el tercer capítulo son medidas que habría que tomar para consolidar a esa población inmigrante…

¿Por ejemplo?

Que los pueblos, los concejos, tengan servicios, que se restablezcan esos bares-tienda de los pueblos en los que igual podías comprar unas alpargatas que jugar una partida al tute. Eso hay que restablecerlo, aunque sea subvencionándolos porque no sean rentables. Pero puedes encontrar una familia que se establezca ahí…