¿Más brillo para la cocina asturiana? La Guía Repsol entrega sus distinciones: todo lo que hay que saber para no perder detalle de la gala

La Guía Repsol entrega este lunes 16 de febrero sus distinciones gastronómicas, los cada vez más codiciados soles, y es muy probable que el listado engorde y brille más que nunca en Asturias. Así ha ocurrido de forma continua en los últimos años.

La gala se celebra por primera vez en Cataluña, concretamente en el recinto ferial de Tarragona. A partir de las 20 horas se conocerán los nombres de los nuevos cocineros y restaurantes que exhibirán este año el sol Repsol en España y, en concreto, en la comunidad asturiana, donde por ahora son 33.

No solo se desvelarán los soles que se estrenan este 2026, sino que también se conocerá si alguno de los asturianos sube de categoría. Ambas cosas podrían pasar en un momento muy bueno y especial para los fogones de la región, que cuenta cada vez más con el favor de la crítica gastronómica nacional.

Pepe Ron y Carlos Gallego, últimos cocineros asturianos en ganar un sol Repsol, en 2025. / Lne

El actual listado está encabezado en Asturias por Casa Marcial (La Salgar, Parres), de la familia Manzano, y Casa Gerardo (Prendes, Carreño), de los Morán. Ambos lucen tres soles Repsol, la máxima distinción. Con dos soles hay un total de siete restaurantes: Auga (Gijón), Casa Fermín (Oviedo), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), El Retiro (Pancar, Llanes), La Huertona (Ribadesella), Real Balneario (Salinas, Castrillón) y Regueiro (Tox, Navia). Con uno son 24 restaurantes asturianos.

Última lista

A esta última lista, la de un sol, se unieron el año pasado Blanco (Cangas del Narcea) y Los Llaureles (Torazo, Cabranes). En manos de Pepe Ron y Carlos Gallego, respectivamente, al frente de los fogones, los inspectores de la guía quisieron el año pasado destacar y dar valor al concepto de casa de comidas, una figura que abunda en la cocina de Asturias, además de premiar la vinculación al territorio y al producto de temporada.

La Guía Repsol -heredera de la famosa Guía Campsa desde 2008 y dirigida por María Ritter- ha ido de unos años para acá aumentado su presencia y ganándose el favor de la crítica gastronómica como referente a la hora de valorar la cocina en España. En Asturias la lista de restaurantes con su distinción no ha dejado de aumentar progresivamente en los últimos años y muchos comparten su presencia aquí con Michelin, la reputada guía francesa.