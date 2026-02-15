Una conocida marca de supermercados abre nuevo establecimiento en Asturias y estrena gran novedad: "Carne de lechazo criado en el entorno de los Picos de Europa"

Alimerka tiene nuevo 'royecto en Asturias. Se trata ede AMKash, “una nueva línea de negocio mayorista dirigida exclusivamente a profesionales”. Tendrá su primer punto de referencia en Gijón, en el polígono de Porcey. La idea aterriza con la meta de “ofrecer una solución especializada, competitiva y plenamente alineada con los valores que definen a la compañía”.

El nuevo modelo se articula como un “cash & carry”, diseñado para dar respuesta a las necesidades reales del canal profesional, combinando una operativa ágil y eficiente con una oferta específicamente adaptada a este segmento. “Todo ello apoyado en la solidez logística, la experiencia y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Alimerka”, detallan.

Y eso noe s todo, ya que los amantes d ela carne están de muy buena suerte. Un total de 1.100 lechazos criados en el entorno de los Picos de Europa. Es la nueva campaña de la cadena de supermercados asturiana Alimerka, que va ya por la novena edición para comercializar esta carne de alta montaña, en colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. En el marco de esta iniciativa, está prevista la distribución de alrededor de 1.100 lechazos. Las primeras piezas ya están disponibles en una selección de establecimientos de Asturias, Castilla y León y la provincia de Lugo.

Esta colaboración, en marcha desde 2018, se enmarca en el compromiso de Alimerka con el sector primario y el desarrollo rural. A lo largo de estos años, la alianza ha permitido la comercialización de más de 40.000 kilos de lechazo certificado bajo la Marca de Garantía Pro-Biodiversidad, contribuyendo a generar estabilidad en la demanda y mejores condiciones de comercialización para las explotaciones participantes.

Las explotaciones del programa Ganadería Pro-Biodiversidad aplican un protocolo específico de bienestar animal adaptado a la ganadería de montaña, integrado en la Marca de Garantía de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, según Alimerka, La certificación "avala una producción extensiva en alta montaña, con procesos naturales de cría y comercialización en circuitos cortos que favorecen una retribución más equilibrada para las familias ganaderas".

Con esta iniciativa, Alimerka y la Fundación Quebrantahuesos continúan consolidando una vía de colaboración orientada a compatibilizar actividad económica, conservación de la biodiversidad y mantenimiento de la ganadería tradicional de montaña.