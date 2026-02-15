El desayuno "rápido, fácil y saludable" del chef asturiano José Andrés: una especie de arroz con leche pero con copos de avena

Hay un desayuno "rápido, fácil y saludable" que recomienda hacer el famoso chef asturiano José Andrés para toda la familia. Es tan rápido, dice, que incluso se puede preparar "mientras haces la cena". Se trata de una especie de arroz con leche, postre típico de su tierra, pero con copos de avena.

Este producto se ha puesto de moda por lo saludable que es y por su versatilidad a la hora de prepararlo. Desde el porridge o gachas a la crujiente granola. La última tendencia en llegar a las mesas de desayuno es la avena nocturna, que consiste en remojar los copos en leche, bebida vegetal o un yogur y mantenerlo así durante horas en la nevera. De ahí lo de avena nocturna.

"Este desayuno es una de las maneras más rápidas y fáciles de alimentar a tu familia o prepararlo para la semana: ¡avena nocturna! ¿Sabías que la idea de la avena nocturna proviene de Suiza, desarrollada por un médico que buscaba una forma rápida y saludable de alimentar a sus pacientes? La avena nocturna original era muy sencilla: copos de avena remojados en leche, fruta por encima y quizás un poco de miel para endulzar... y esta es solo un poco más compleja. Es la base perfecta para un desayuno rápido mañana, ya que se prepara en unos 5 minutos, ¡tan rápido que puedes prepararla mientras preparas la cena!", cuenta en su su blog (Longer Tables).

El desayuno de José Andrés / José Andrés

Para una ración, los ingredientes son los siguientes: cuatro cucharadas de copos de avena suaves, 150 mililitros de leche o bebida vegetal, 3 cucharaditas de semillas de chía o amapola, un plátano (o una pieza de tu fruta preferida o que esté de temporada), pepitas de chocolate 85% (opcionales) y miel. "Mezcla la avena con la leche. Añádele las semillas, ponlo en un recipiente hermético y déjalo que repose toda la noche. Si no dispones de este tiempo, bastará con 4 horas, pero cuanto más repose, más se concentrará su sabor y su textura", asegura. A la mañana siguiente, lo único que queda es añadirle las frutas que queramos.

Tomates con huevos

Este es uno de los desayunos preferidos de José Andrés, pero el famoso chef, al frente de la ONG World Central Kitchen y premio "Princesa de Asturias" de la Concordia 2021, también tiene otros platos tan simples y deliciosos como unos tomates con huevos fritos. "Todavía me sorprende que un plato de comida pueda llevarte a un lugar tan feliz. Esto es lo que hace por mí los tomates con huevo frito", afirma.

El desayuno de José Andrés, el que come siempre que puede y no falta en el día de su cumpleaños, tiene algunos secretos. Los tomates no valen cualquiera, por supuesto tienen que ser de calidad y estar maduros y jugosos. Lo mismo pasa con los huevos: frescos y fritos en aceite de oliva. Además, el famoso chef, explica que a los tomates hay que darles un toque de cocción y después bañarlos en hielo.

Es un plato rico tanto para el gusto como para la vista. "Es hermoso de ver en un plato, con el arco iris brillante de los tomates y el dorado brillante de la yema de huevo. Es simple y delicioso", asegura el mierense, asentado en EE UU desde 2013.

También a través de su blog, José Andrés se pone nostálgico y recuerda una de las recetas de sus cumpleaños de la infancia: los sándwiches de jamón y queso, y de Nocilla. "Es una de mis recetas fáciles y favoritas, que siempre fue una parte muy importante de los cumpleaños de mi infancia", agrega.