José Andrés y Spider-Man se sientan a la misma mesa en el nuevo cómic de Marvel

La última aventura de Spider-Man transcurre en una cena solidaria servida por uno de los chefs más populares del mundo, el mierense José Andrés. El hombre araña ha salvado Nueva York repetidamente de excéntricos villanos, invasiones alienígenas y todo tipo de catástrofes; el fundador de la World Central Kitchen, Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2021, ha proporcionado alimento y esperanza a cientos de millones de personas expuestas a las inclemencias de las guerras, las crisis humanitarias e innumerables desastres naturales. La editorial Marvel ha reunido a los dos superhéroes en un cómic, "Spider-Man: Meals to Astonish. 1" –algo así como "Spider-Man: comidas asombrosas"– un lanzamiento especial, con guion de Steve Orlando, dibujado por Roi Mercado, y con la firma de Mike Mignola, el creador de "Hellboy", en la portada –habrá un par más de portadas alternativas, de Giuseppe Camuncoli y Peach Momoko. El cómic, un "one-shot", llegará a las tiendas el 11 de marzo y es un número especial, un one-shot, con una trama que se cierra en la última página.

Página de "Spider-Man: Meals to Astonish. 1", con José Andrés. / LNE

Todo empieza cuando Peter Parker, alter ego de Spider-Man en el universo Marvel, llega al centro de Nueva York para fotografiar la inauguración del nuevo restaurante de José Andrés. Todo está listo para su apertura y su presentación, hay una gran expectación, pero todo parece tranquilo, hasta que inesperadamente aparece Electro.

José Andrés tiene un papel protagonista en la historia, no un simple cameo, y su personaje actúa tal y cómo él lo hace en la vida real con World Central Kitchen, con rapidez y altruismo. Cuando Electro, el villano eléctrico, intenta arruinar la velada José Andrés y el equipo de World Central Kitchen entran en acción junto a Spider-Man, para evitar un desastre culinario y la destrucción de la ciudad Nueva York.

"Spider-Man: Meals to Astonish. 1" es la primera entrega de una nueva serie de "one-shots" de Marvel, que se publicarán a lo largo de todo este año para respaldar el "trabajo transformador e impactante" de la World Central Kitchen por todo el planeta.

Página de "Spider-Man: Meals to Astonish. 1", con José Andrés. / LNE

Mike Mignola ya colaboró con la World Central Kitchen, ayudando a recaudar fondos con sus ilustraciones al comienzo de la pandemia de covid y después de los incendios forestales en Hawái en 2023. Steve Orlando lo había hecho con "Feeding Dangerously", una historia gráfica de los orígenes de la oenegé y su expansión.

Marvel ha anunciado que habrá más novedades relacionadas con "Meals to Astonish" y World Central Kitchen en las próximas semanas. Parece que José Andrés se seguirá codeando con los superhéroes de Marvel, tipos como Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, Wolverine o los cuatro Fantásticos, durante una larga temporada.