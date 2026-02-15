Multado con 200 euros y suspensión de ITV por tener la baliza v-16 pero cometer un error con la matrícula el coche: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Este 2026 ha venido con novedades en lo que al motor se refiere. La primera y seguro que la más comentada, ha sido la obligatoriedad de la baliza v-16. Este dispositivo que sustituye a los triángulos tradicionales hay que llevarlo en la guantera del coche y, en caso de avería, colocarlo sobre el capo para que indicar a otros coches nuestro problema.

Pero no es todo, el pasado 30 de enero se publicó en el BOE la nueva normativa relacionada con los Vehículos de Movilidad Personal que establece que todos los VMP deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos (RNV) y disponer de una etiqueta identificativa, entre otras medidas. Por ello, ahora la ITV forma a policías locales ante los cambios normativos que afectan a los patinetes eléctricos. “La llegada de esta nueva normativa exige preparación, conocimiento y seguridad jurídica en su aplicación. Los agentes necesitan herramientas técnicas y criterios homogéneos para afrontar un fenómeno que tiene un enorme impacto social en nuestras ciudades”, señala Guillermo Magaz, director gerente desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV.).

Este organismo especializado en todo lo relacionado a la Inspección Técnica de Vehículos, o ITV, también quiere dejar claro que a la hora de pasar esta revisión obligatoria (de 4 años en los coches nuevos, cada dos años en aquellos con menos de 10 años de antigüedad y cada año para el resto) no solo se suspende por errores mecánicos.

Un error que puede pasar desapercibido es en nuestra matrícula. Aunque en España las matrículas están implementadas desde el 1900, no ha sido hasta el año 2000 cuando se homogeneizaron a nivel nacional, sujetas a la normativa europea. Se trata de un elemento clave para la identificación del vehículo que debe estar en perfecto estado para que pueda ser legible y, por ello, forma parte de los sistemas de identificación, cuyo correcto estado, se comprueba en la inspección técnica de vehículos. De acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) analiza, aproximadamente el 2% de los defectos graves que se detectan en las estaciones de ITV corresponden al capítulo de identificación del vehículo, entre los que se encuentran problemas con el estado de la placa de matrícula.

Circular con la placa de matrícula en mal estado también puede acarrear multa “Esto significa que, aunque es una cifra reducida, sí que es posible suspender la inspección técnica por tener la matrícula en mal estado. De hecho, hay que recordar que circular con la matrícula en mal estado se considera una falta grave que no solo nos puede llevar a suspender la ITV, sino que también puede traducirse en una multa de 200 euros. Incluso, si se manipula la matrícula de forma intencionada, la sanción puede subir hasta los 6.000 euros y la retirada de 6 puntos en el carnet”, explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.