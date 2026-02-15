Pablo Tuñón García, nuevo redactor jefe de Asturias y Economía

La dirección de Editorial Prensa Asturiana, empresa editora de LA NUEVA ESPAÑA, a propuesta del director del periódico, ha decidido nombrar a Pablo Tuñón García redactor jefe de las secciones de Asturias y Economía. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado toda su carrera profesional en esta cabecera, dando muestras de un afinado olfato para la búsqueda de noticias y unas habilidades innatas para la coordinación de equipos. Sus años de experiencia en puestos clave para la digitalización del diario le hacen además un perfecto conocedor de los actuales lenguajes y herramientas del sector de la prensa.

En 2010, se incorporó a la redacción de Gijón de LA NUEVA ESPAÑA, donde despuntó en todos los registros de la información local. Ya entonces destacó como un trabajador incansable con gran capacidad para desarrollar labores en grupo. En 2017, se puso al frente del equipo digital en la redacción central de Oviedo, convirtiéndose un año después en jefe de sección de Asturias. En 2023, fue nombrado máximo responsable de la web del diario, capitaneando el proceso de digitalización con notable éxito durante un período de profunda transformación. Ahora, este gijonés de 38 años con acreditada solvencia profesional asciende a redactor jefe de Asturias y Economía, dos secciones fundamentales para la línea editorial del periódico.