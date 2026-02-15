Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Pablo Tuñón García, nuevo redactor jefe de Asturias y Economía

Pablo Tuñón.

Pablo Tuñón. / miki

Oviedo

La dirección de Editorial Prensa Asturiana, empresa editora de LA NUEVA ESPAÑA, a propuesta del director del periódico, ha decidido nombrar a Pablo Tuñón García redactor jefe de las secciones de Asturias y Economía. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado toda su carrera profesional en esta cabecera, dando muestras de un afinado olfato para la búsqueda de noticias y unas habilidades innatas para la coordinación de equipos. Sus años de experiencia en puestos clave para la digitalización del diario le hacen además un perfecto conocedor de los actuales lenguajes y herramientas del sector de la prensa.

En 2010, se incorporó a la redacción de Gijón de LA NUEVA ESPAÑA, donde despuntó en todos los registros de la información local. Ya entonces destacó como un trabajador incansable con gran capacidad para desarrollar labores en grupo. En 2017, se puso al frente del equipo digital en la redacción central de Oviedo, convirtiéndose un año después en jefe de sección de Asturias. En 2023, fue nombrado máximo responsable de la web del diario, capitaneando el proceso de digitalización con notable éxito durante un período de profunda transformación. Ahora, este gijonés de 38 años con acreditada solvencia profesional asciende a redactor jefe de Asturias y Economía, dos secciones fundamentales para la línea editorial del periódico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
  2. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  3. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  4. ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
  5. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
  8. Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

El telón de fondo de unos despidos que indignan a Asturias: ENCE y el negocio de la celulosa

Pablo Tuñón García, nuevo redactor jefe de Asturias y Economía

Pablo Tuñón García, nuevo redactor jefe de Asturias y Economía

José Andrés y Spider-Man se sientan a la misma mesa en el nuevo cómic de Marvel

José Andrés y Spider-Man se sientan a la misma mesa en el nuevo cómic de Marvel

Las dos caras de Arcelor: disparada en Bolsa, pero averiada en Asturias

Agenda: qué hacer hoy domingo 15 de febrero en Asturias

Otru récor pal aeropuertu d'Asturies mientres s'espera por nuevos destinos

Otru récor pal aeropuertu d'Asturies mientres s'espera por nuevos destinos
Tracking Pixel Contents