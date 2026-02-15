Los trabajadores asturianos se quedan menos de baja, pero durante más tiempo: los expertos proponen vigilar el seguimiento de estas situaciones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa a Asturias entre las comunidades con mayor duración media de las bajas laborales en 2024, en un contexto nacional marcado por el fuerte incremento de la incapacidad temporal desde 2017. El Principado, pese a mantener una incidencia inferior a la media española, destaca por la prolongación de los procesos, con 73,3 días de duración media, una de las cifras más elevadas el país.

El informe, elaborado por el organismo que preside Cristina Herrero, revela que mientras la tasa nacional de incidencia se sitúa en 33,9 casos por cada 1.000 afiliados (frente a los 21,4 registrados en 2017), el Principado registra 25,5 casos, muy por debajo de la media. Sin embargo, el dato diferencial asturiano es la duración de las bajas, solo superada por Extremadura (88,6 días) y Galicia (82,8 días).

Entre 2017 y 2024, la duración media de las bajas en Asturias ha aumentado un 24,1%, por encima del crecimiento nacional, que ha pasado de 40 a 45,9 días de media. Este incremento coloca a la comunidad en el foco del análisis, al combinar una de las incidencias más bajas del país pero con uno de los tiempos más largos.

En contraste, regiones como la Comunidad Foral de Navarra (con 52,2 casos por cada 1.000 afiliados), Cataluña (49,1) y País Vasco (42,6), lideran las tasa de incidencia en 2024, aunque con duraciones medias inferiores. En el extremo impuesto de incidencia se sitúa Extremadura (con 18,7), Galicia (24,4) y, nuevamente, Asturias (25,5).

A nivel nacional, el número total de episodios de contingencias comunes casi se ha duplicado en siete años, pasando de 4,7 millones en 2017 a cerca de 8,6 millones en 2024, mientras que las contingencias profesionales se mantienen estables en torno a 700.000 anuales. Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía concentran el mayor volumen absoluto de procesos.

Medidas para reforzar el seguimiento de bajas

Ante esta evolución, la AIReF propone reforzar la supervisión y el seguimiento de las bajas. Entre sus recomendaciones figuran el desarrollo de un sistema de información integrado, el fortalecimiento de las capacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una mayor coordinación con los médicos de atención primaria y una implicación más activa de las grandes empresas en la gestión de la salud laboral.

El organismo también plantea activar sistemas de alerta temprana cuando el INSS detecte posibles indicios de absentismo, con inspecciones coordinadas entre médico de familia, trabajador y empresa. Asimismo, sugiere evaluar el impacto del actual sistema electrónico de gestión de bajas (que eliminó hace años el parte en papel), recordando que en Alemania un cambio similar derivó en un aumento de las bajas.

En este escenario, Asturias aparece como una comunidad con menor frecuencia de bajas que la media, pero con procesos más largos, un elemento que puede tener impacto tanto en la productividad empresarial como en el gasto en prestaciones si la tendencia se mantiene en los próximos años.