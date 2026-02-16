Agenda: qué hacer hoy lunes 16 de febrero en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a las 19.30 horas un encuentro en el que, por primera vez, se reúnen 52 poetas que han dedicado un poema al raitán, imagen de Asturias, Capital Mundial de la Poesía. Entre las obras figura un poema de Xuan Bello, el último que escribió antes de su fallecimiento, que será recitado por el también poeta, escritor y melómano Javier Almuzara. En el acto intervendrán Graciano García, presidente y fundador de Asturias, Capital Mundial de la Poesía; José Luis García Martín, escritor y poeta; Enrique Monje, periodista y poeta, y Xuaco Amieva, músico, compositor y gaitero. Presenta Sai Ruiz, miembro de la directiva de Asturias, Capital Mundial de la Poesía. También participarán varios poetas que leerán sus versos al raitán. Entrada libre hasta completar aforo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) organiza a las 19.00 horas, la conferencia "Demografía de Asturias. Algunos datos y algunas propuestas", que será impartida por el arquitecto Javier Calzadilla Pérez. El acto contará con la presentación de José Ramón Fernández Molina, miembro correspondiente del RIDEA, y tendrá lugar en el salón de actos del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno, en Oviedo.

Ciclo de cine

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo "La química en nuestras vidas", con la proyección de la película "La juventud" (2016), dirigida por Paolo Sorrentino. Acceso libre hasta completar aforo.

Bienal

Oviedo vuelve a acoger la Bienal Internacional de Pintura al pastel. Su VIII edición tendrá lugar hasta el 1 de marzo, en la plaza de Trascorrales. En esta ocasión, los invitados de honor son pintores emergentes africanos, quienes ofrecen su arte con toda la fuerza de la vida que bulle en ese hermoso continente. Como novedad, la muestra se hace itinerante. Además de Oviedo, Alicante tendrá el privilegio de poder contemplar las obras premiadas y seleccionadas, así como los artistas invitados de honor. El horario de visita es de lunes a sábado de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Antroxu

A las 19.00 horas, arrancará, junto a la plaza de toros de El Bibio, el gran desfile de Antroxu, que incluye el Concurso de Charangas y el Concurso de Carrozas. Finalizará en El Humedal. Además, a partir de las 22.30 horas, verbena en el paseo de Begoña con "Pasito Show".

Antiguo Instituto

La exposición_"40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

La exposición de fotografía y escultura "Escultura y fotografía macro", de Paco Orejón, se podrá ver hasta el 20 de febrero. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. De lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos, de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza" de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Antroxu en Avilés: Lunes de Murgas

A partir de las 12.00 horas las fanfarrias tomarán las calles del casco histórico y aledaños para regresar por la tarde, a las 18.00 horas. El pasacalles musical contará con la presencia de "Pepe El Chelu", "El Felechu", "Beerbena" y "Ceda el paso" por la mañana, a quienes se unirán "El Compango" y "Ventolín" por la tarde. A las 19.00 horas la actividad se concentrará en la plaza de España con el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias apto para todos los públicos que tengan ganas de diversión. La hora del baile llegará con la música de Dani Parrondo y su "The Goat Festival" que estrena gira en Avilés, en el Parche a las 22.30 horas.

Club de lectura

El club de lectura de mujeres "Una habitación propia" cambia de sede ante el crecimiento sostenido que está experimentando desde hace años. La familia lectora que impulsa la concejalía de Igualdad ha cambiado la Casa de las Mujeres por el palacio de Valdecarzana. Este lunes 16 (17.30 horas) se centrará en la charla sobre la obra de Marvel Moreno (Colombia 1939-1995) "El tiempo de las amazonas", una actividad incluida en el ciclo sobre la presencia de la mujer en el "boom" de la literatura iberoamericana.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Las Cuencas

Carnaval en Sama, Riaño y Laviana

Sama celebra hoy su Antoxu. A las 17.00 horas será el pasacalles infantil y a las 18.30 horas tendrán lugar el gran desfile y concurso de Antroxu, que recorrerá el trayecto desde la zona del Sanatorio Adaro hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se realizará la entrega de premios. Los vikingos son el tema de este año. En Riaño, la asociación de vecinos organiza también una fiesta de Carnaval. A las 17.00 horas, si el tiempo acompaña, los niños recorrerán las calles, disfrazados, con el grupo de zumba. A las 17.30 horas, en el local de la asociación habrá chocolatada, churros y frixuelos para pequeños y mayores. Pola de Laviana también celebra hoy su gran desfile, dedicado a "Las mil y una noches". Comenzará a partir de las 19.00 horas, con salida desde la zona de la Cruz Roja para llegar a la plaza de La Pontona.

Exposición pictórica de Vivian Esteban "Ver" en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el día 27 de febrero una exposición pictórica, con cuadros de Vivian Esteban, "Ver". De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, los jueves también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Centro

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge hasta al 28 de febrero de 2026 la exposición "Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

"Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

Noticias relacionadas

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.