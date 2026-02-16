El alcalde de Siero agradece a Barbón la autorización de Costco y cierra la crisis por la “candidatura regional”: “Mi compromiso es con el concejo y con el PSOE”

Agradecido al gobierno regional, en especial a "nuestro Presidente", Adrián Barbón, y comprometido con las siglas del PSOE para las próximas elecciones, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García “Cepi”, ha dado por cerrada la crisis de los últimos días a cuenta de las insinuaciones sobre el lanzamiento de una candidatura regional ante el “maltrato” del Principado a Siero. García ha comparecido poco después de que el Consejo de Gobierno del Principado haya dado luz verde a la declaración del futuro espacio comercial de Costco en Siero como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA.

El alcalde sierense ha subrayado su “lealtad total y absoluta” al PSOE y ha celebrado el desbloqueo tras “años” de tramitación del proyecto de Costco. Ha asegurado que la iniciativa servirá como “ejemplo” del tipo de inversiones que busca el municipio por su impacto en empleo y riqueza y cuyas consecuencias trascienden las fronteras municipales.

García ha citado expresamente a Barbón, al consejero de Industria, Borja Sánchez, y a anteriores responsables del departamento, además de personal técnico y organismos implicados en el proceso en su relación de agradecimientos. En ese marco, ha vinculado el avance a la norma que ampara este tipo de actuaciones (la ley de Proyectos Estratégicos) y ha defendido el trabajo coordinado con el Ejecutivo regional para sacar adelante proyectos “buenos para Siero” y también “para Asturias”.

Ángel García "Cepi", con las siglas del PSOE detrás, en la rueda de prensa que da por zanjada la crisis con el Gobierno autonómico de su propio partido. / Juan Plaza

En el plano político, el alcalde ha afirmado que su compromiso “es y será” con Siero y con el Partido Socialista, y que su objetivo es volver a ser candidato a la Alcaldía por el PSOE “siguiendo los pasos que marca el partido”. También ha insistido en que su relación con el Gobierno autonómico se basa en la colaboración y la “lealtad”, que, según sostuvo, incluye señalar discrepancias “con respeto” cuando crea que algo “no está bien”.

En respuesta a preguntas sobre las afirmaciones de Adrián Barbón sobre el impulso de una posible candidatura autonómica “de derechas”, el alcalde sierense ha negado conocer maniobras para crear nuevas formaciones y ha recalcado que no tiene intención de impulsar “ningún partido” al margen del PSOE. “Yo la verdad que no sé de nada, ni estoy en nada”, ha señalado para insistir en que no conoce “ningún intento ni ninguna iniciativa de ningún tipo”. También ha afirmado que no está en su mente abandonar las siglas socialistas: “Nunca he tenido intención de montar ningún partido ni está en mi cabeza”. A renglón seguido ha señalado: “Tengo ya un partido en el que estoy y en el que quiero estar y quiero seguir”. Se aleja así la posibilidad del movimiento separado del PSOE que insinuó, tal y como adelantó este diario.

Críticas a IU

En lo que no se ha mordido la lengua el regidor sierense ha sido a la hora de señalar las trabas que a su juicio ha planteado Izquierda Unida al proyecto de Costco y a otras iniciativas de Siero. Ángel García ha vinculado a Izquierda Unida con una oposición sostenida a las iniciativas económicas que impulsa el Ayuntamiento y, en el caso concreto de Costco, ha afirmado que el proyecto salió adelante “pese al rechazo frontal de IU”. Y ha insistido en que aunque exista un acuerdo de gobierno en Asturias, “el PSOE no es Izquierda Unida”, y que la aprobación de Costco como Proyecto Estratégico ha evidenciado esa diferencia de criterio ante una inversión que, a su juicio, generará empleo y actividad.

Un momento de la rueda de prensa. / Juan Plaza

Ha asegurado que está “acostumbrado” a que IU “se oponga a cualquier proyecto que se quiera sacar adelante en Siero”, una actitud que dijo estar “sufriendo en estos últimos tiempos”. Ha dado por hecho que contará con ese rechazo cuando se planteen nuevas actuaciones y lo ha encuadrado dentro del coste político de promover proyectos de inversión: si para avanzar hay que asumir “diferencias” con IU, ha señalado, el equipo de gobierno ya lo tiene asumido.

Pese a la aprobación de Costco, el regidor mantiene la batalla por la reforma de las directrices comerciales, sobre las que atribuye a IU una lectura “desfasada” de la evolución del comercio. “Sostienen que no ha cambiado nada en el comercio en los últimos 16 años”, ha dicho el alcalde, para quien el auge del comercio online ha alterado el escenario y que, en consecuencia, Asturias debe revisar la regulación.

También ha tenido críticas a la burocracia, a la que ha achacado en parte los retrasos de tramitación del proyecto de Costco. Ha reclamado una mayor agilidad frente a las trabas de la “burocracia y el sistema”, para así materializar decisiones “en un tiempo razonable”. Al respecto, reconoció que durante los años de tramitación de Costco.