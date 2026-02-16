El desbloqueo al proyecto de Costco aleja la idea del alcalde de Siero de salirse del PSOE

Las aguas bajan revueltas en la política asturiana desde que el pasado 3 de febrero el alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, lanzase una advertencia ante el bloqueo de proyectos relevantes para el desarrollo del municipio, algo que le ha llevado al choque con el Gobierno regional de su mismo partido (PSOE). El regidor hizo caer la bomba con una sola frase en la que insinuó la creación de una candidatura alternativa para las próximas elecciones autonómicas, provocando un polvorín entre los principales partidos de la región con acusaciones de crisis cruzadas.

Sin embargo, la inminente luz verde del Gobierno de Asturias al proyecto para la implantación de la multinacional Costco en el polígono de Bobes cambia notablemente el escenario y aleja las pretensiones del alcalde sierense de emanciparse de sus compañeros socialistas para comenzar una andadura propia. El hipermercado Costco es, en la actualidad, su proyecto más ansiado y por el que lleva meses peleando.

La llegada a Siero de la gran superficie desbloqueada ahora por el Principado es, por tanto, un acicate para devolver a cierta normalidad y relativa concordia las relaciones entre el alcalde socialista y la FSA de Adrián Barbón. Teniendo en cuenta, eso sí, que García se caracteriza por reclamar, sin medias tintas, aquello que considera beneficioso para su concejo, aunque enfrente tenga un gobierno de sus mismas siglas políticas.

Ese marcado estilo en su gestión de la alcaldía le llevó hace poco más de una semana a soltar en rueda de prensa la siguiente frase: “Espero que no sea necesario que desde Siero preparemos una candidatura para presentarnos a las próximas elecciones autonómicas para defender nuestros intereses”. Aludiendo al trato "injusto" que el concejo estaría recibiendo ante determinados proyectos. Desde entonces, las elucubraciones se sucedieron a izquierda y derecha, y fue el propio Barbón el que enmarcó todo dentro de los supuestos movimientos de empresarios de formar un partido para rivalizar con él en las urnas.

Si bien lo que deslizó el Presidente del Principado lleva desde hace tiempo moviéndose por los círculos políticos. “Hay un grupo de empresarios asturianos que desde hace más de un año están analizando, trabajando, planteando la posibilidad de crear un nuevo partido de la derecha asturiana”, sostuvo Barbón. Según detalló, estos movimientos tendrían como objetivo "reordenar” el espacio político de la derecha “ante el declive de Foro y la desaparición de proyectos como Ciudadanos".

Esta insinuación encendió también a la derecha y el líder asturiano del PP, Álvaro Queipo, respondió afirmando que la izquierda asturiana vive “una crisis profunda que responde al miedo y a la certeza de que van a perder el poder”. “Asturias necesita seriedad, no un Partido Socialista en descomposición, y desde luego lo que tampoco necesita Asturias es que el Partido Socialista, después de casi 40 años de Gobierno, nos regale un Jesús Gil”, sentenció. Y de nuevo hubo réplicas y contrarréplicas en ambos bandos.

Doce días después de que saltase la bomba, la luz verde a la llegada de Costco a Siero, tan ansiada por el alcalde socialista, parece calmar de nuevo las aguas políticas. Y Cepi García se mantendrá, si no hay nuevos sobresaltos, en las filas socialistas