Un estudio de Gijón recibe un Pentawards por su trabajo de packaging para la marca Eleven People
El estudio gijonés Alacuerno, especializado en proyectos de branding y packaging, ha sido reconocido con un Bronze Award en los Pentawards 2025, considerados los premios internacionales más prestigiosos dedicados al diseño de packaging. El galardón reconoce el trabajo realizado para la marca Eleven People.
Los Pentawards, creados en 2007, reúnen cada año a estudios y marcas de numerosos países y distinguen aquellos proyectos que destacan por su creatividad y funcionalidad, así como por su capacidad para aportar valor al producto a través del diseño de su envase. En la edición de este año se presentaron más de 2.000 proyectos procedentes de 62 países, lo que da una idea del alcance internacional del certamen.
El proyecto premiado, dentro de la categoría Home, Leisure & Other Markets, donde destacan marcas como Diptyque o Rituals, partía de un reto claro: construir un sistema de packaging coherente y sostenible para una gama amplia de productos y aromas sin tener que producir numerosos envases distintos.
La solución desarrollada permite diferenciar cada aroma manteniendo un mismo envase base, fabricado con materiales sostenibles, mediante un sistema de marcación y relieve. De esta forma se reduce la producción de materiales y se consigue una experiencia más coherente y sensorial, algo especialmente relevante en productos pensados para el hogar y el bienestar.
Desde el estudio explican que el objetivo era construir una identidad sobria y natural, en la que diseño, funcionalidad y sostenibilidad pudieran convivir con naturalidad, evitando elementos superfluos y buscando una estética duradera en el tiempo.
Tras diez años trabajando desde Gijón, el reconocimiento ha sido recibido con especial ilusión por el equipo. "Nos gusta pensar que proyectos como este demuestran que en Asturias también se hace diseño reconocido internacionalmente y que no es necesario estar en grandes ciudades para desarrollar trabajos competitivos a nivel global", explican desde el estudio.
Sobre Alacuerno
Alacuerno es un estudio de diseño con sede en Gijón especializado en branding y packaging. Desde Asturias desarrolla proyectos para marcas de distintos sectores, combinando estrategia, diseño y funcionalidad para construir experiencias de producto sólidas y coherentes.
