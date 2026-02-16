FADE carga contra la subida del SMI hasta los 1.221 euros al mes: "Es otro ejemplo del intervencionismo del Gobierno"

El Gobierno anunció ayer un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT para elevar un 3,1% el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, lo que lo situará en 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas (esto es, 37 euros más al mes, lo que arroja un total de 17.094 euros al año). Se trata de la sexta vez seguida que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pacta únicamente con los sindicatos, sin la conformidad de la patronal nacional CEOE, el aumento del salario mínimo. Está previsto que la medida, que afecta a unos 70.000 asturianos y tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, se apruebe en el Consejo de Ministros de hoy.

Es la octava subida del SMI desde 2018, cuando estaba en 735 euros al mes. Desde entonces se ha incrementado un 66%, hasta la cuantía pactada ayer. Desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) calificaron la medida como "una muestra más del intervencionismo del Gobierno y su falta del respeto al diálogo social". "La actualización del SMI y sus implicaciones deben ser fruto de la negociación y no de decisiones parciales o decretos impulsados de manera unilateral", afirmó la patronal, que añadió que el incremento "se fundamenta en un cálculo de partida erróneo del salario medio".

Pedro Sánchez asistió ayer al acto de la firma del acuerdo junto con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, el asturiano Pepe Álvarez. Allí, el jefe del Gobierno reprochó a CEOE su ausencia del pacto. "Falta la patronal, y creo que su ausencia también dice mucho", afirmó Sánchez. "¿Dónde está la patronal cuando el Ibex alcanza máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, muy por encima de la media europea? ¿Dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récords año tras año? Los buenos números no caen del cielo. Son posibles gracias al trabajo diario de millones de personas", reivindicó Sánchez. "Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más", reclamó.

Por su parte, Yolanda Díaz exhibió su sintonía con Sánchez, pese a las "discusiones potentes e intensas" que, según admitió, ha habido en el seno del Ejecutivo. "Siempre has estado en el lado correcto de la historia", felicitó la ministra al presidente del Gobierno. Según Díaz, del partido Sumar, "el SMI no destruye empleo, sino pobreza".

Unai Sordo afirmó que "la subida del SMI interprofesional tiene como objetivo evitar las situaciones de pobreza salarial, pero debe ser una pértiga para lograr una mejora generalizada de los salarios", valoró.

Y Pepe Álvarez subrayó que en países como Alemania, Francia o Bélgica, el SMI beneficia a cerca del 5% de la población, mientras que en España afecta "al 13% de los trabajadores".

Participación asturiana

Asturias ha cumplido un papel importante en esta subida del SMI, gracias al trabajo de Begoña Cueto, exvicerrectora y catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Desde octubre de 2024, Cueto forma parte de la comisión asesora que el Ministerio de Trabajo creó en 2019 para apoyar en informes técnicos los sucesivos incrementos del salario mínimo.

Noticias relacionadas

A este respecto, Cueto manifestó a este periódico su satisfacción por la medida anunciada ayer, tomada dos meses después de que la comisión de expertos presentara su propuesta en diciembre. "Está bien que las autoridades hayan seguido el criterio técnico que nosotros ofrecimos", aseguró la catedrática.