Fernández-Escandón presidirá Femetal otros cuatro años

El empresario Antonio Fernández-Escandón (Gijón, 1953) ha presentado la única candidatura para optar a presidir durante los próximos cuatro años la patronal asturiana del metal, Femetal. Este lunes finalizó el plazo para presentar las candidaturas.

Fernández-Escandón ha concurrido por su empresa familiar, Zitrón, especializada en sistemas subterráneos de ventilación.

Noticias relacionadas

El proceso electoral iniciado el pasado 22 de enero culminará el próximo 24 de abril, con la celebración de la asamblea extraordinaria en la que Fernández-Escandón será nombrado presidente de Femetal por aclamación.