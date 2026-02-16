"Se puede ganar y gobernar sin insultar", sugiere Barbón a quienes diariamente le atacan por redes sociales

Ser una figura pública, sea cual sea el origen que ha llevado a tener tal reconocimiento, supone en su faceta más visible, y en la mayoría de situaciones, una serie de beneficios nada desdeñables. Sin embargo, estar bajo el foco esconde, a su vez, una parte más amarga que el presidente del Principado, Adrián Barbón, comprueba a diario.

El jefe del Ejecutivo regional se levanta cada día con “insultos que se dirigen a mi persona, agresiones verbales, comentarios que me faltan al respeto a mí o mi familia y, también, comentarios homófobos”. Acusaciones de gente con las que seguramente nunca haya tenido el mínimo cruce de palabras, pero “se creen con el derecho a insultarme porque, dicen, ‘va en el sueldo’”.

Y no es así. “En el sueldo de presidente va aceptar la crítica política, no la agresión, el insulto o la calumnia. Que me insulten o me agredan, no va en el sueldo”, afirma en una reflexión lanzada este lunes a través de sus redes sociales.

Por mucho que esas críticas lleguen con socarronería de una página que “en su día fue de humor y que ahora está financiada económicamente para insultar”.

Pero frente a esta situación, Barbón se ha propuesto demostrar que “se puede ganar y gobernar sin insultar. Demostrar que el respeto a los demás y a los adversarios, es mejor que el insulto y la agresividad. Demostrar que nada descalifica más que los gritos”.

“Jamás he insultado a un adversario político (menos aún a un compañero de partido). No me gusta esa forma de hacer política que buscar alcanzar o retener el poder a base de atacar en lo personal, calumniar, insultar, agredir ya sea a un adversario o a la familia de un adversario”, asegura.

Dicho de otra manera, añade: “En este mundo político en que el insulto se ha convertido en el instrumento diario, ser educado y respetuoso se convierte en una decisión de vida auténticamente radical”.

Defensa de Adriana Lastra

El presidente del Principado no está solo en esta lucha contra quienes le atacan a través de un teclado o una pantalla. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, carga también a través de sus redes contra quienes llevan tiempo “utilizando el humor para deshumanizar a quienes no pensamos como ellos”.

La socialista critica el “hostigamiento” y la “ridiculización” que Barbón sufre a diario, en un movimiento que, en su opinión, “no es gratuito”, sino “una estrategia financiada”.

“La ultraderecha sabe camuflar su misoginia y su odio dentro de canales supuestamente amables”, considera Lastra, quien pide no normalizar que “se utilicen insultos y que se ataque a mujeres y a personas de izquierdas bajo el paraguas del humor. Señalarlo no es victimismo: es poner límites”.

Noticias relacionadas

“Quien piense que el machismo y la violencia verbal son graciosos, que se lo haga mirar”, sentencia.