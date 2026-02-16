Las gangas para Semana Santa desde el Aeropuerto de Asturias: vuelos a Mallorca por 14 euros, a Valencia por 20, a Lisboa por 33...

Si estás buscando destino para hacer una escapada en Semana Santa desde el Aeropuerto de Asturias, Mallorca, Valencia, Alicante y Lisboa son las opciones más baratas para volar. En estos momentos, hay billetes disponibles para el Jueves Santo, día 2 de abril, desde los 14 euros para viajar a la capital de las Islas Baleares. Si uno prefiere tener garantías de sol y buenas temperaturas, a Alicante se puede volar por 22 euros tanto el Jueves como el Viernes Santo. Lo mismo pasa con Valencia, con billetes a 20 el viernes y a 22 el miércoles.

En el extranjero

Con la mirada puesta en el extranjero, los destinos más baratos son Lisboa (33 euros ida el miércoles 1 de abril), París (54 euros el Jueves Santo), Londres (58 euros el Viernes Santo) y Bruselas (68 euros el jueves 2). Los billetes de vuelta están, por lo general, más altos de precio. Así, por ejemplo, el viaje de regreso desde Lisboa cuesta 113 euros el domingo día 5 de abril, elevando el cómputo total a 146 euros. Con todo, es más barato ir a Milán. Son 73 euros la ida el Viernes Santo y 59 euros la vuelta el martes siguiente día 7, lo que hace una suma de 132 euros.

A Oporto, el viaje completo en avión sale por 148 euros. Son 78 la ida el miércoles día 1 y 70 la vuelta el domingo 5. El precio de otros destinos internacionales es ida a Londres por 58 euros en Viernes Santo y vuelta de 122 el martes 7; 92 euros a Florencia el viaje de ida en viernes y 140 el de vuelta el martes; 92 euros también a Ámsterdam el viernes y 196 la vuelta el domingo...

Dento del territorio nacional

Dentro de España, el enlace más barato es Mallorca con billetes de ida de 14 euros para el Jueves Santo y de 76 de vuelta para el martes 7. Otras opciones de regreso al Aeropuerto de Asturias son 115 euros el sábado y 172 el domingo. Viajar a Menorca en Semana Santa sale por 57 euros el viernes con vuelta de 157 el martes 7. Ibiza está más caro: 80 euros la ida el jueves y 60 el viernes, mientras que la vuelta es de 58 el martes.

Comunidad Valenciana es una ganga. Hay vuelos a Valencia a 20 euros el viernes (y a 22 el miércoles) con vuelta el lunes por 70 euros. Lo mismo pasa con Alicante: salida jueves y viernes por 20 euros y vuelta el lunes 6 por 51 euros y el martes 7 por 33.

Por contra, las Islas Canarias están disparadas. 138 euros solo ida a Lanzarote el Viernes Santo, 182 a Gran Canaria, 99 a Tenerife Norte y Sur... Un precio parecido tienen los vuelos a Sevilla, que se llena en Semana Santa por sus procesiones: 103 euros cuesta el viaje más económico con salida el Viernes Santo y 100 euros sale la vuelta el martes siguiente. De igual forma, están altos los precios para Málaga (desde 80 euros) y Granada (desde 94).