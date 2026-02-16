El Gobierno regional se reestructura: dos nuevas viceconsejerías, una dirección general de Finanzas y supresión de subdirecciones

Nueva reestructuración del Gobierno de Adrián Barbón. Dos direcciones generales se transformarán en viceconsejerías para ganar más peso dentro del organigrama regional. Por un lado, la directora general de la vicepresidencia, Luisa Fernanda del Valle, pasará a asumir la viceconsejería de Coordinación de Gobierno. Por otro, la actual directora general de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado, será la nueva viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, explicó que estos cambios buscan, en lo que respecta a la consejería de Presidencia, “reforzar la coordinación de la acción del Gobierno, dotando de mayor autoridad jerárquica a Luisa Fernanda del Valle, puesto que ella es la persona que ahora mismo preside las sesiones de las comisiones de los secretarios generales técnicos”.

En lo que respecta a su área, Peláez anunció que además de la nueva viceconsejería se creará una dirección general de Finanzas y Política Tributaria, la cual dirigirá Sergio Cantero, empleado público de los Servicios Tributarios. Asimismo, eliminarán del organigrama dos subdirecciones generales, la de Presupuestos y la Finanzas.

Estas plazas estaba previsto que fueran ocupadas por funcionarios del Grupo A1, pero, tras lanzar a concurso su provisión, no hubo ningún seleccionado. “En la Consejería de Hacienda necesitamos una organización que dé respuesta a las necesidades, tanto en el ámbito de la ejecución presupuestaria, en la aprobación del plan ejecutivo presupuestario, como en el ámbito financiero, y por tanto hemos decidido abordar esta reorganización”, explicó Peláez.

El consejero quiso aclarar que esta reestructuración tendrá coste cero para la Administración, puesto que la amortización de las dos subdirecciones generales conllevará unos ahorros que financiarán tanto la transformación de las dos direcciones generales en viceconsejerías como la creación de una nueva dirección general. Los cambios fueron debatidos en el Consejo de Gobierno de este lunes, pero no serán aprobados hasta el siguiente.