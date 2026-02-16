La hemeroteca online de LA NUEVA ESPAÑA ahora, a solo un click: así puedes consultar los ejemplares de este periódico de 1936 y 2024
Accede al bono hemeroteca por solo 6,00 euros y llévate un 10% de descuento si eres suscriptor
Si quieres tener la hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA a golpe de click, ahora, es más fácil que nunca. Este periódico te ofrece la oportunidad de consultar los ejemplares comprendidos entre los años 1936 y 2024 con el bono hemeroteca a un precio inmejorable. Solo por 6,00 euros podrás disfrutar de 24 horas de acceso. Y si eres suscriptor además, te llevas un 10% de descuento.
Una vez efectuado el pago del bono se te enviará el acceso para que a partir de las 00:00 del día solicitado empieces a disponer de este servicio. Y si tienes alguna duda o consulta puedes escribir a hemeroteca@lne.es
(Pincha aquí para acceder a la hemeroteca)
Cómo utilizar este servicio
Disponer y utilizar el bono hemeroteca es realmente sencillo. A continuación, te explicamos los pasos a seguir:
1. Acceso al servicio online de Hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA para la consulta de ejemplares comprendidos entre los años 1936 y 2024.
2. Una vez efectuado el pago del bono te enviaremos el acceso desde las 00:00 del día indicado paraque empieces a usarlo
3. El acceso es de carácter individual, ya que se prohíbe expresamente compartir o ceder el acceso a terceras personas.
Reproducir y publicar documentos
Y si quieres reproducir y publicar documentos solo debes tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de reproducción deberá ser autorizada por LA NUEVA ESPAÑA.
2. La autorización no implica en ningún caso la cesión de derechos sobre el material reproducido.
3. Queda totalmente prohibida la cesión del material a terceros, así como la transformación o realización de cualquier montaje que modifique la imagen real del material.
4. La autorización para la divulgación se entiende para UN ÚNICO USO. Cualquier otro uso requerirá otra nueva autorización.
5. Deberá indicarse, en lugar visible, su procedencia: LA NUEVA ESPAÑA.
6. El solicitante deberá enviar a LA NUEVA ESPAÑA una copia de la obra u obras en la que se utilice el material.
7. Esta licencia de reproducción y uso es válida únicamente de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente. El incumplimiento de estas condiciones invalidará la autorización, independientemente de las responsabilidades en las que se pueda incurrir.
8. La persona solicitante declara aceptar las condiciones anteriores y asume las responsabilidades que se derivan de esta solicitud y de la autorización correspondiente.
