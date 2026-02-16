Una inversión de 45 millones, contratos indefinidos, productos asturianos...: todas las condiciones que el Principado ha puesto a Costco para instalarse en Siero

"Nuestra economía se está diversificando y hay espacio para nuevas líneas de negocio". Así ha justificado este lunes el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, la aprobación en el Consejo de Gobierno de la declaración de Costco como Proyecto de Interés Estratégico (PIER), adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. Una decisión que ha contado con el rechazo del consejero de Ordenación y coordinador de IU, Ovidio Zapico. "La aprobación ha sido colegiada", ha señalado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Según ha explicado el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, el informe favorable se firmó el 6 de febrero. Tres días después de que el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", criticara el trato "injusto" que recibe el concejo y amenazase con una la posibilidad de una candidatura alternativa de cara a las próximas elecciones.

En este punto, Peláez ha querido dejar claro que ese mismo día "todo el mundo, todos los agentes implicados", estaban informados de la aprobación favorable del proyecto. Aunque ha rechazado comentar las declaraciones del alcalde por "respeto institucional".

Inversión

Esta aprobación permitirá a la superficie comercial instalarse en el polígono de Bobes, en Siero. Aunque no sin condiciones. La empresa deberá realizar una inversión directa mínima de 45 millones de euros en un plazo inferior a dos años desde que obtenga todos los permisos para iniciar la actividad, además de depositar una garantía de 300.000 euros.

Puesto de trabajo

En segundo lugar, durante los tres primeros años, la plantilla deberá estar formada, como mínimo, por 170 personas. Mientras que en los tres ejercicios siguientes tendrá que aumentar hasta alcanzar los 260 puestos de trabajo. El 87% de los contratos tendrán que ser indefinidos, haber paridad entre hombres y mujeres y, como mínimo, un 2% de personas con discapacidad.

En esta misma línea, la empresa deberá diseñar con los organismos autonómicos de formación profesional las acciones oportunas para contratar personal.

Incorporación de productos locales

En lo que respecta al compromiso social y territorial, uno de los puntos claves que deben cumplir los proyectos estratégicos, Costco deberá cerrar acuerdos con productores locales y estudiar la posible incorporación de productos asturianos en sus marcas propias.

Por último, deberá remitir a la Sekuens informes trimestrales sobre los avances del proyecto y anuales sobre los procesos de contratación.