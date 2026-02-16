Joaquín Fernández, exdirigente asturiano del PP investigado en "Pokémon": "La única condenada fue la propia jueza; vulneró mis derechos fundamentales"

Han pasado 13 años desde que Joaquín Fernández, expresidente del Partido Popular (PP) en San Martín del Rey Aurelio y secretario de Comunicación del partido en Asturias entre 2008 y 2011, fuese detenido por orden de la magistrada Pilar de Lara en el marco de la “operación Pokémon”. A día de hoy, hasta 14 resoluciones avalan su inocencia. “La única condenada en este proceso ha sido la propia jueza. Han sido trece años en una lucha titánica para demostrar mi inocencia. ¿Quién me los devuelve? ¿Quién compensa el sufrimiento de mis seres queridos?”, se pregunta Fernández, que ahora pedirá al PP que le rehabilite.

¿Limpio de polvo y paja?

Sí, incluso me han anulado los antecedentes policiales. Lo pasé muy mal, sinceramente, y por mis hijos creo que tengo derecho, después de cómo han ido las resoluciones judiciales, a sacar la cabeza y decir: “Oiga, mire, yo era inocente”.

Cuesta creer que 13 años de investigación no hayan terminado en juicio, ¿no?

Justamente este sábado se cumplieron13 años de la apertura de las diligencias previas. Me detienen el día de San Valentín, y lo que sigue es una película de terror. La jueza tarda seis años en formar las piezas. En 2017, hay un asunto pequeño en Avilés, donde ya no entro en la lista de acusados. Es la primera sentencia favorable. Inexplicablemente, eso está parado varios años. Y a principios de 2022, va una de las piezas a Oviedo y, en siete meses, la jueza dice: “Nada, favorable, archivo”, basándose en el artículo 641.1 de la LECRIM, que dice que se procederá al sobreseimiento cuando no resulte justificada la perpetración del delito. Luego se derivan las piezas a diferentes partidos judiciales: Llanes, Siero, Cangas del Narcea, Villaviciosa, Piloña, Tineo, Valdés, Grado, Avilés… y todo se sobresee. Tengo 14 resoluciones absolutorias, emitidas por 12 órganos judiciales distintos y avaladas por 14 jueces diferentes con el visto bueno del Ministerio Fiscal. Una inocencia palmaria. Y un atropello absoluto, porque el caso está paralizado en Galicia un montón de años, nada más que con insinuaciones.

Le miraron con lupa. ¿Cómo se sintió?

Tuve que soportar una investigación prospectiva y exhaustiva durante más de seis años. Registraron mi domicilio incautando toda mi documentación, me intervienen las comunicaciones telefónicas, me vuelcan los soportes digitales, ordenadores, móviles… Me incautan todo tipo de documentación, me hacen un análisis patrimonial y de movimientos bancarios de la Agencia Tributaria, se piden documentos a todas las administraciones públicas, se toma declaración a testigos, hay informes del Servicio de Vigilancia Aduanera… Me dan la vuelta como a un calcetín, no encuentran nada, absolutamente nada, ni una mínima prueba.

El sumario le pintaba como una especie de genio de la corrupción, hasta el punto de calificarle de “abrelatas”.

Un escarnio. A mí se me pinta como un criminal. Se orquestó mediáticamente mi detención, como si fuese un narcotraficante o un terrorista. Registraron mi domicilio en presencia de mis hijos de uno y tres años, que tuvieron que ir al baño con un agente porque temían que se destruyeran pruebas. Había secreto del sumario, pero eran continuas las filtraciones interesadas y sesgadas a los medios. Me enteraba antes por los periodistas que por mi abogado. El sumario fue un caos, con más de 50.000 folios, y sin saber qué se investigaba y de qué se me acusaba. Y los informes de Vigilancia Aduanera no tenían el mínimo rigor. Eran un folletín novelesco para alimentar el monstruo y justificar la instrucción. Gastaron millones de euros para nada. Tuve que ir a firmar al Juzgado literalmente 254 veces. Eso te condiciona. Y yo soy un señor de 50 años y más de 31 cotizados a la Seguridad Social. Un currito. Siempre viví de mi trabajo, cotizando, fuera de la política. He sido un señor que ha estado toda su vida trabajando, que tenía su actividad profesional, una consultoría radicada en La Curtidora de Avilés, y que tenía una afición que era la política. Aquí se habló de un corrupto, de un vago que no trabajaba, de un vividor.

¿Qué opina de la juez Pilar de Lara, que le mantuvo tanto años como investigado?

Sobre ella y su trabajo suscribo lo dicho por sus compañeros jueces del Consejo General del Poder Judicial cuando la suspendieron de empleo y sueldo por su mala praxis: “Desatención constatada y generalizada", “notoria falta de control”, “extensos periodos de tiempo sin actividad instructora”, “manifiesta dejación en el ejercicio de las competencias”. La sanción fue ratificada por el Supremo con perlas como que lo ocurrido en su Juzgado era “consecuencia de una forma desordenada y poco rigurosa de gestión”. La única condenada en este proceso ha sido la propia jueza instructora Pilar de Lara. Se vio atrapada por la bola que había generado. Las mentiras tienen las patas cortas. Y la verdad, aunque tarde tiempo, siempre sale a la luz, como sucede en este caso. El Juzgado número 1 de Lugo vulneró mis derechos fundamentales. El sistema tardó, pero al final llegó a la única conclusión posible.

¿Qué le diría a la magistrada?

Espero que algún día haga una reflexión sincera y serena, poniéndose en el lugar de las personas inocentes a las que destrozó la vida. Me pregunto qué pensaría si viera a un hijo suyo en la situación que yo viví o tuviera que pasar por el calvario que sufrieron mis padres.

¿Qué supuso en el plano personal esta acusación sin pruebas?

Fue un auténtico tsunami. Perdí mi empleo, tuve que abandonar la política, me divorcié, mi empresa quebró, gasté miles de euros en mi defensa… Lo perdí todo. A cada paso de mi vida soporté miradas, comentarios maliciosos, insultos, insinuaciones…

Cuando caes al fondo del todo, cuando bajas a los infiernos, cuando ves esa situación tan injusta y ves sufrir a los tuyos... sales más fuerte y también sales más sabio

¿Y cómo lo sobrelleva?

Lo que hice fue levantarme y empezar de cero. Me mudé al Occidente, a Tapia de Casariego, encontré un nuevo empleo y a la par emprendí un negocio de turismo rural que gestiono actualmente con mi mujer. Mucho esfuerzo y coraje, porque esto sucedía a la vez que peleaba por mi inocencia. Salgo más sabio. Aprendí muchas cosas. Dentro del dolor y del sufrimiento, cuando caes al fondo del todo, cuando bajas a los infiernos, cuando ves esa situación tan injusta, que sabes que no se va a poder resolver, por desgracia, en un plazo razonable, cuando ves todas esas cuestiones, cuando ves sufrir los tuyos... sales más fuerte y también sales más sabio. No soy la misma persona. Juro por Dios que no guardo rencor a nadie, ni deseo pasar facturas a nadie. Vivo feliz. Soy una persona feliz.

Dejó la política, pero, ¿no le gustaría regresar?

El Comité de Derechos y Garantías del PP me suspendió cautelarmente de militancia y funciones, aunque yo ya había dimitido previamente de todos mis cargos para proteger al partido y concentrarme en mi defensa. Tras la injusticia sufrida y haber acreditado mi absoluta inocencia, espero ser rehabilitado y ver restaurado mi honor conforme a lo establecido por los estatutos del partido. Lo solicitaré en breve formalmente.

Aquello estuvo a punto de acabar con la carrera de otros políticos prominentes, como Agustín Iglesias Caunedo.

Entonces sí. Me parece injusto siquiera que se cite nada del sumario. Porque lo que dijeron en las resoluciones judiciales es que no había nada y era todo falso. Entonces, no voy a ser yo quien alimente el circo que se montó en su día. No hay nada. El sumario es una mentira desde el principio hasta el final.

¿Sintió el apoyo del partido estos años?

Estos años me he sentido arropado y respaldado. Mentiría si no dijera que algunas personas concretas me decepcionaron profundamente condenándome de antemano sin juicio. No guardo rencor a nadie, pero les invito a tener la valentía de pedirme perdón a la vista de los hechos.

¿Y qué opina de Álvaro Queipo?

Nos conocemos de toda la vida del partido, ambos empezamos de jóvenes en política municipal. Como vecinos del Occidente que somos, hemos coincidido y siempre me ha transmitido su afecto. Agradecí mucho su llamada para felicitarme tras haber logrado demostrar por completo mi inocencia. Es un líder cercano, trabajador, sensato y capaz. Conoce perfectamente los problemas de los asturianos y tiene las soluciones adecuadas para llevar a esta región al lugar que se merece. Creo que es el presidente que Asturias necesita.