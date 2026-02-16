Luz al final del túnel: el servicio ferroviario de Asturias vuelve a la normalidad tras varios días de caos

La crisis ferroviaria desatada la semana pasada en Asturias, con un reguero de cancelaciones y retrasos debido a averías, la huelga de maquinistas y también al estado crítico de la infraestructura en varios puntos, parece ver por fin la luz al final del túnel.

El servicio ferroviario en cercanías de ancho convencional (los trenes más utilizados, que comunican Oviedo, Gijón y Avilés y comparten vía con la alta velocidad) ha iniciado la semana sin retrasos ni incidencias reseñables.

Las líneas C1, C2 y C3 circulan este lunes con normalidad, según confirma Adif, gestor de infraestructuras.

Sí se registran pequeños retrasos en las cercanías de ancho métrico, las de la antigua Feve, especialmente en la C4 (Cudillero-Gijón) —una de las que más problemas viene dando— y en la C6 (Infiesto-Oviedo). La situación global del servicio es, en todo caso, de estabilidad, para alivio del personal ferroviario, después de días especialmente complicados, en los que se llegaron a acumular más de 50 supresiones en una sola jornada en el conjunto de las líneas.

Una tormenta perfecta

“Fue una tormenta perfecta”, describe un maquinista, en referencia a la concatenación de factores que complicó gravemente la circulación: la huelga y su desconvocatoria caótica, el temporal de viento, las limitaciones de velocidad en distintos tramos e incluso la caída general del sistema informático en el Control de Tráfico Centralizado (CTC) de El Berrón. El CTC es el “cerebro” del sistema ferroviario. Desde estas instalaciones se gestionan y supervisan en tiempo real los movimientos de los trenes, las señales y los cambios de aguja.

El CTC de El Berrón, dependiente de Adif e integrado en el Centro de Regulación de Circulación (CRC), donde trabajan unos 80 profesionales, fue renovado en 2024, por lo que las instalaciones son prácticamente nuevas.

Una avería de madrugada en las telecomunicaciones, según Adif, provocó la práctica suspensión total del tráfico ferroviario entre Oviedo, Gijón y Avilés durante cerca de tres horas, hasta pasadas las 8.30 horas.

Lo que sucedió, según fuentes ferroviarias, es que el sistema informático del CTC se vino abajo por completo. “Los técnicos que trabajan en la sala de control y que ven los movimientos de los trenes en las pantallas no podían trabajar ni seguir los convoyes. No se veía nada. Solo puntos rojos. Es como si hubiesen apagado todo”, explica un maquinista.