Luz al final del túnel: el servicio ferroviario de Asturias vuelve a la normalidad tras varios días de caos
Las cercanías de ancho convencional arrancan la semana sin incidencias tras días de cancelaciones, averías y huelga
La crisis ferroviaria desatada la semana pasada en Asturias, con un reguero de cancelaciones y retrasos debido a averías, la huelga de maquinistas y también al estado crítico de la infraestructura en varios puntos, parece ver por fin la luz al final del túnel.
El servicio ferroviario en cercanías de ancho convencional (los trenes más utilizados, que comunican Oviedo, Gijón y Avilés y comparten vía con la alta velocidad) ha iniciado la semana sin retrasos ni incidencias reseñables.
Las líneas C1, C2 y C3 circulan este lunes con normalidad, según confirma Adif, gestor de infraestructuras.
Sí se registran pequeños retrasos en las cercanías de ancho métrico, las de la antigua Feve, especialmente en la C4 (Cudillero-Gijón) —una de las que más problemas viene dando— y en la C6 (Infiesto-Oviedo). La situación global del servicio es, en todo caso, de estabilidad, para alivio del personal ferroviario, después de días especialmente complicados, en los que se llegaron a acumular más de 50 supresiones en una sola jornada en el conjunto de las líneas.
Una tormenta perfecta
“Fue una tormenta perfecta”, describe un maquinista, en referencia a la concatenación de factores que complicó gravemente la circulación: la huelga y su desconvocatoria caótica, el temporal de viento, las limitaciones de velocidad en distintos tramos e incluso la caída general del sistema informático en el Control de Tráfico Centralizado (CTC) de El Berrón. El CTC es el “cerebro” del sistema ferroviario. Desde estas instalaciones se gestionan y supervisan en tiempo real los movimientos de los trenes, las señales y los cambios de aguja.
El CTC de El Berrón, dependiente de Adif e integrado en el Centro de Regulación de Circulación (CRC), donde trabajan unos 80 profesionales, fue renovado en 2024, por lo que las instalaciones son prácticamente nuevas.
Una avería de madrugada en las telecomunicaciones, según Adif, provocó la práctica suspensión total del tráfico ferroviario entre Oviedo, Gijón y Avilés durante cerca de tres horas, hasta pasadas las 8.30 horas.
Lo que sucedió, según fuentes ferroviarias, es que el sistema informático del CTC se vino abajo por completo. “Los técnicos que trabajan en la sala de control y que ven los movimientos de los trenes en las pantallas no podían trabajar ni seguir los convoyes. No se veía nada. Solo puntos rojos. Es como si hubiesen apagado todo”, explica un maquinista.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones