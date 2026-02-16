Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón

El Consejo de Gobierno aprobará hoy que el proyecto de implantación del establecimiento comercial de Costco en Siero obtenga la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), una decisión que contará con el voto en contra del consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU, Ovidio Zapico, ya que la coalición advirtió en su día del rechazo.

La decisión se produce más de seis meses después de que toda la documentación de la solicitud llegase a la agencia Sekuens, encargada de valorar la propuesta. La aprobación ocurre habiéndose rebasado en más de tres meses el plazo legal que fija la ley de Proyectos de Interés Estratégico, que considera que la solicitud debe resolverse a los tres meses de su presentación, considerando el silencio administrativo como desestimatorio.

La solicitud se registró el 25 de junio, pero la documentación completa fue remitida para su evaluación el 1 de julio. En el proceso de análisis se reclamó al promotor más documentación con fecha de 18 de agosto. Desde entonces, la Agencia Sekuens ha tardado casi seis meses en dictar una resolución, rubricada el pasado día 6 de febrero.

Grave discrepancia en el Ejecutivo

El respaldo regional a la implantación de Costco, utilizando una vía jurídica creada para acelerar trámites en proyectos generadores de empleo vinculados a empresas productivas, abrirá sin duda otra grave discrepancia en el Gobierno. Izquierda Unida rechazó desde el principio que el proyecto de Costco, impulsado y avalado por el alcalde de Siero, siguiese la tramitación PIER. De hecho, la coalición fue una de las organizaciones que presentó alegaciones durante el trámite de exposición pública, al igual que el sindicato Comisiones Obreras, la Unión de Comerciantes y el Partido Comunista de los Pueblos de España.

Compromiso con el empleo

El proyecto de la multinacional de los hipermercados busca implantación en una parcela de 54.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Bobes. El compromiso de los promotores es crear como mínimo 170 empleos en los tres primeros años y elevarlos a 260 en los tres siguientes. Al menos el 47% serán contratos indefinidos a tiempo completo. Costco estima en torno a los 700 los empleos indirectos. La inversión estimada está en 45 millones de euros mínimos y se realizará en dos años. Los planos incluyen también una estación de servicio con al menos 16 surtidores.

Una vía para sortear la desestimación urbanística

Uno de los principales problemas de encaje del proyecto estuvo en las directrices regionales de comercio vigentes, que impedían la instalación en suelo calificado como industrial. Precisamente, la vía del Proyecto de Interés Estratégico fue planteada como manera de esquivar ese condicionante, ya que la declaración conlleva capacidad para efectuar modificaciones urbanísticas. De hecho, la resolución señala expresamente que, pese a que el proyecto se desarrolla en terrenos no reservados para tal fin, la declaración prevalece sobre el planeamiento.

Un proyecto en la raíz de la crisis socialista en Siero

La llegada del proyecto de Costco hasta el día de hoy no ha sido sencilla, y es probable que la evolución posterior no esté exenta de polémica. Los largos seis meses de tramitación fueron motivo de crítica por parte del alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", quien en su día había reclamado la modificación de las directrices de comercio para facilitar el encaje del proyecto. El Gobierno descartó una alteración normativa "ad hoc" y precisamente se planteó como "puerta alternativa" la entrada de la inversión a través de la ley PIER.

Alegaciones de IU, CC OO y los comerciantes

Las alegaciones presentadas por Izquierda Unida (que se sumaron a las del sindicato CC OO y la Unión de Comerciantes) aseguraban que el complejo comercial incumplía algunos de los requisitos que exige la declaración de estratégico, como el carácter novedoso de la actividad o su relación con sectores en declive, la inversión formativa o la contribución a la cohesión territorial. Precisamente, los reparos motivaron la inclusión de un compromiso formativo de la plantilla del centro comercial previo a la contratación.

El desarrollo del proyecto puede judicializarse

La aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la declaración de Costco como proyecto estratégico representa una posición política, ya que es el Ejecutivo el que tiene la potestad discrecional (siempre sobre la base de informes que lo recomienden) de optar por unos proyectos u otros. Fuentes próximas al Ejecutivo reconocen que no cabe descartar que la declaración termine en los tribunales, ya que precisamente la justificación de que el proyecto se beneficie de la figura jurídica de los PIER no fue obvia. Sin embargo, la reclamación judicial no estará al alcance de todos, ya que se exigiría la presentación de avales, dadas las consecuencias económicas de paralizar o demorar la inversión. En medios regionales se da por hecho, no obstante, que esa demanda jurídica se formalice, impulsada por competidores de Costco en el sector.

Un bálsamo para Siero, aunque la decisión no es consecuencia de la crisis

La declaración de Costco como proyecto estratégico atenuará las tensiones en Siero, si bien fuentes del Ejecutivo recalcan que la aprobación estaba ya prevista con antelación a la queja del alcalde sierense sobre el "maltrato" al concejo por parte del Gobierno regional. De hecho, en el Ejecutivo ya se barajaba efectuar a principios de enero el trámite que se concretará hoy.