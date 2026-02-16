Multado por 500 euros por no volver a ITV tras llevar el coche al taller: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos tras lo aprobado en el Real Decreto

Pasa la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un suplicio para muchos conductores. Sobre todo para aquellos cuyo vehículo ya tiene más de 10 años y tiene que ir cada año a pasar por esta revisión obligatoria

El miedo es que cualquier fallo de un coche con esa antigüeda suponga tener un informe negativo y visitar el taller para susbsanar los fallos. Hya que recordad que la ITV tiene el objetivo de que nuestro cochee esté en perfectas condiciones para poder circular por carretera, ya no solo por nuestra seguridad, sino por la de otros conductores o viandantes.

Personalizar un vehículo se ha convertido en una práctica cada vez más habitual entre los conductores. Cambiar el aspecto exterior, mejorar la suspensión o instalar nuevos sistemas electrónicos son decisiones frecuentes que buscan mejorar el rendimiento o la estética del vehículo. Sin embargo, muchas de estas modificaciones, si no se legalizan adecuadamente, pueden suponer un riesgo para la seguridad vial y provocar el rechazo en la próxima inspección técnica. Así lo asegura la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

La entidad recuerda que toda reforma que altere las características técnicas o funcionales del vehículo debe ser inspeccionada y anotada en la ficha técnica, de acuerdo con el Real Decreto 866/2010 , que regula las reformas de vehículos en España. Se trata de la conocida como ITV por reforma, que busca verificar que cualquier modificación realizada no afecta negativamente a la seguridad vial ni al medio ambiente, y se ha realizado de acuerdo al análisis y criterio del fabricante del vehículo o de un servicio técnico de reformas. Esto significa que, aunque la ITV periódica esté en vigor, si el vehículo ha sido modificado, es obligatorio pasar una inspección específica antes de volver a circular.

“Modificar un vehículo sin seguir los procedimientos de legalización puede alterar su comportamiento dinámico, comprometer su seguridad y generar un riesgo tanto para el conductor como para otros usuarios de las vías públicas”, explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV. “El proceso de legalización no es un mero trámite burocrático, sino una garantía de que el vehículo sigue cumpliendo con las normas de seguridad y emisiones establecidas”.

Estas modificaciones pueden ir desde cambiar un parachoques, un capó o incluso añadir un alerón puede parecer una mejora estética, pero estos componentes influyen directamente en la aerodinámica y en la seguridad del vehículo, especialmente en caso de colisión. Por ello, la sustitución de componentes estructurales o de la carrocería se considera una reforma y debe ser sometida a la correspondiente inspección; Modificar la suspensión del vehículo, instalar neumáticos no equivalentes, una acción que, conforme la normativa aplicable, se considera una reforma y ha de someterse a inspección o colocar un enganche de remolque también se considera una reforma. Por tanto, es obligatorio pasar por la ITV, donde el dispositivo se anotará en la ficha técnica del vehículo. En caso de retirar posteriormente el enganche, no será necesario pasar una nueva inspección, pero sí realizar una diligencia administrativa para actualizar la documentación.

Por su parte, desde la Asociación recomiendan pasar la ITV hasta un mes antes de su fecha de caducidad ya que permite planificar la cita con antelación y no modifica el periodo máximo de validez de la próxima inspección. Tener la ITV al día es clave para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Adicionalmente, evitas estar expuesto a una sanción de 200 euros o 500, dependiendo del caso