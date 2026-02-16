Soy de fuera de Asturias y vengo a estudiar a la Universidad: guía rápida para saber dónde vivir, precios y qué me voy a encontrar

Estudiar fuera de casa no es solo cambiar de dirección; es cambiar de perspectiva. No se trata únicamente de aulas nuevas, sino de nuevos horizontes. La Selectividad deja a tantos con la impresión de haber superado un obstáculo gigante para enfrentarse a un terreno desconocido. Por este motivo, te damos a conocer una pequeña "guía de supervivencia" para comenzar el primer año en la Universidad de Oviedo.

Universidad de Oviedo / f

Datos básicos de supervivencia

El periodo de preinscripción y matrícula para nuevos estudiantes suele desarrollarse entre finales de mayo y mediados de junio (18 mayo - 19 de junio). Después existe un periodo extraordinario de matrícula en agosto y la primera quincena de septiembre para quien no hayan conseguido plaza anteriormente. El inicio del curso académico se inaugura oficialmente alrededor del 9 de septiembre y el periodo lectivo comienza el 10 de septiembre.

En cuanto a la documentación necesaria es obligatorio presentar el DNI en vigor si eres de España y el NIE o pasaporte válido si eres extranjero; el título de Bachillerato con un certificado de notas con la calificación media o resguardo de solicitud si todavía no lo has recogido; y por último, la solicitud de traslado de expediente desde tu universidad de origen (en la que realizas la Selectividad).

Campus El Milán (Oviedo) / Universidad de Oviedo

Dónde vivir

Aunque los inicios nunca son fáciles y hacer nuevos amigos pueda parecer complicado, hay que recordar que todos estamos en la misma situación. La nueva independencia conlleva muchos retos como la difícil decisión del hospedaje. Una región pequeña como Asturias ofrece a sus universitarios una alta calidad de vida y un coste de alojamiento más asequible que el de las grandes ciudades.

Las diferentes opciones de alojamiento para estudiantes se ajustan a diferentes presupuestos y estilos de vida. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, pero lo importante es encontrar un sitio cómodo para crecer y vivir al máximo tu experiencia universitaria. Existen tres posibilidades diferentes:

Los pisos compartidos constituyen la opción con más libertad e independencia , ideal para estudiantes que busquen un ambiente relajado y gestionar sus propios horarios, comida y limpieza. Sin embargo, cuanto más autonomía, más responsabilidades . Los precios de alquiler para estudiantes varían según el tipo de alojamiento , con habitaciones individuales desde 240 € al mes, compartidas en torno a 280 € mensuales , mientras que los pisos completos suelen oscilar entre 650 € y 1.400 € dependiendo del tamaño y la ubicación, siendo 3 habitaciones el promedio habitual.

, ideal para estudiantes que busquen un ambiente relajado y gestionar sus propios horarios, comida y limpieza. Sin embargo, . Los precios de alquiler para estudiantes varían según el , con habitaciones individuales compartidas en torno a , mientras que los suelen oscilar entre dependiendo del tamaño y la ubicación, siendo 3 habitaciones el promedio habitual. Los Colegios Mayores son centros tradicionalmente asociados a la universidad que promueven un fuerte sentido de comunidad. Normalmente, tienen normas bastante estrictas (horarios de entrada, convivencia, visitas) y actividades obligatorias tanto culturales como deportivas. En Oviedo, tienen un coste promedio entre 365 € y 750 € al mes , variando según los servicios, tipo de habitación y pensión.

que promueven un fuerte sentido de comunidad. Normalmente, tienen (horarios de entrada, convivencia, visitas) y actividades obligatorias tanto culturales como deportivas. En Oviedo, tienen un coste promedio entre , variando según los servicios, tipo de habitación y pensión. Las Residencias Universitarias son alojamientos modernos diseñados para estudiantes con servicios básicos (pensión media o completa y limpieza) y salas comunes (gimnasio o sala de estudio) incluidos. Ofrecen más libertad que los colegios mayores, puedes gestionar tu tiempo según tu propio ritmo. Los precios oscilan entre 600 € y 900 € mensuales, variando según si la habitación es individual o doble y la pensión escogida.

Conoce tu universidad

Asturias ofrece una experiencia académica que combina la excelencia formativa y calidad de vida. No es casualidad que cada año centenares de estudiantes decidan comenzar su trayectoria universitaria en la Universidad de Oviedo. Sin duda, es una de las más atractivas del norte de España y una de las más antiguas del país. Fundada en 1608, se trata de la única de Asturias que está formada por diferentes facultades y escuelas según la carrera elegida.

Consulta con detenimiento las guías docentes, planifica cada semestre y familiarízate con tu campus universitario correspondiente. Las agrupaciones de centros se distribuyen en tres ciudades diferentes: el Campus de Gijón, el Campus de Mieres y en Oviedo existen cuatro diferentes: el Cristo A, el Cristo B, Llamaquique y por último el Milán.

La hospitalidad asturiana facilita la integración de quienes llegan de otras comunidades o países. Aquí la universidad no se limita al aula: se construye en cafeterías, asociaciones estudiantiles y proyectos de voluntariado. Entre los programas de extensión universitaria se encuentran la orquesta y el coro universitario, el grupo de teatro y una gran variedad de actividades deportivas. Además, Asturias se caracteriza por un ambiente festivo con una fuerte cultura de espichas, fiestas temáticas de facultades y las famosas fiestas de prao al aire libre.

Residencia de Estudiantes Aller / Residencia de estudiantes Oviedo

Para quienes buscan la excelencia académica sin renunciar al equilibrio vital, el Principado ofrece algo cada vez más valioso: tiempo para aprender y espacio para crecer. Estudiar fuera de casa es, en el fondo, una inversión en uno mismo. Es atreverse a salir de la zona de confort para descubrir de qué se es capaz. Porque, a veces para encontrarse primero hay que alejarse.