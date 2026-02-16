En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol

Narbasu y Cocina Cabal. Son los dos nombres que este año brillarán con más fuerza en el cielo de la cocina asturiana de la mano de las distinciones de la Guía Repsol. La publicación española gastronómica ha concedido un sol a cada uno de los restaurantes: Narbasu, en Cereceda (Piloña), propiedad de la familia Manzano; y Cabal, en Oviedo, del cocinero Vicente Cabal, ayudado en la sala por su pareja y socia Sonia González. El primero está en una recóndita aldea del Oriente; el segundo, en pleno casco urbano de la capital asturiana.

La nueva Guía Repsol 2026 fue presentada este lunes durante una gala en Tarragona con la presencia de los cocineros más destacados de toda España, entre los que no faltó la nueva representación asturiana. Con el sol de Narbasu y de Cabal, en Asturias son un total de 32 restaurantes los distinguidos por Repsol: dos de ellos con tres soles (la máxima distinción), que son Casa Marcial (La Salgar, Parres), el buque insignia de la familia Manzano, que hizo historia el año pasado al lograr por primera vez en el Principado las codiciadas tres estrellas Michelin; y Casa Gerardo (Prendes , Carreño), un histórico (tiene la estrella más veterana en la región) propiedad de Pedro y Marcos Morán. Además, hay siete con dos soles y 23 con un sol.

Sacrificio

No oculta su felicidad Vicente Cabal, quien abrió su restaurante en pleno centro de Oviedo en 2019. Desde entonces ha contado con la bendición de la crítica gastronómica (figura como recomendado en la Guía Michelin), y cuyo buen hacer a los fogones ahora avala y refuerza este sol Repsol. “Cabal es carácter”, resume entusiasmado a LA NUEVA ESPAÑA el cocinero desde Tarragona, ciudad a la que se desplazó para recoger la distinción. “Esto es cuestión de sacrificio, mucho sacrificio, aunque no siempre hay recompensa. En este caso sí la ha habido”, celebra Cabal. “Hay que levantarse todos los días, tener fe, creer en lo que hace…”.

Sonia González y Vicente Cabal, con su sol Repsol. / Guia Repsol

Pese a ser ya unos clásicos y habituales de las guías también han recibido con gran alegría el sol Repsol para Narbasu los hermanos Esther y Nacho Manzano, ambos presentes en la gala. “Estamos contentísimos”, señala el cocinero. “Es algo que nos hace mucha ilusión porque Narbasu resume el espíritu de lo que somos, cocina rural, de cercanía… Estamos muy satisfechos. Fue una gran inversión para ponerlo en marcha y esta distinción ahora nos llena de orgullo”.

La familia disfruta del aplauso continuo de la crítica, que no duda en avalar cada proyecto que emprenden. Narbasu abrió sus puertas hace seis años en la pequeña aldea de Cereceda en forma de hotel y restaurante entregado a la cocina de kilómetro cero y al producto de temporada. Esther y su hijo Chus Sánchez se volcaron en sus inicios en la consolidación de la carta de Narbasu, que cuenta con huerto propio.

La verdura de protagonista

El sol Repsol premia restaurantes con menús cortos y asequibles, para un comensal que busca “frescura y seguir la temporada al detalle”. En la guía destacan este año la vuelta en las cartas “a los procesos artesanales de antes”, la mayor presencia de las verduras “trabajadas como plato principal, convertidas en protagonistas” y un revival de las brasas, “imparables, tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas”.

En el panorama nacional la Guía Repsol, dirigida por María Ritter, ha incluido tres restaurantes nuevos con tres soles: A Tafona, en La Coruña; Ramón Freixa Atelier, en Madrid, y Voro, en Mallorca. De dos soles son un total de once los nuevos. Y 69 con un sol, entre los que figuran los dos nuevos asturianos, Narbasu y Cabal.