PODCAST: Sucralosa, creatina y colágeno ¿Qué son y para qué sirven los complementos nutricionales de moda?

En este episodio de "Queremos Ayudarte", Carlota Villanueva, nutricionista, resuelve dudas reales de oyentes sobre algunos de los suplementos y productos más mencionados hoy en día: creatina, colágeno y sucralosa.

La experta explica qué es la creatina, cómo actúa en el cuerpo, quién puede tomarla y por qué también puede ser útil fuera del contexto deportivo.

También hablará sobre el colágeno: qué tipo es mejor, cómo tomarlo para mejorar su absorción y qué errores evitar al consumirlo. Y para terminar, este capítulo cerrará con la sucralosa: qué es exactamente, cuándo es segura, en qué casos podría afectar a la microbiota intestinal y qué alternativas más naturales podrían ser interesantes.

Un episodio claro, práctico y lleno de consejos útiles sobre suplementación, ideal para quienes quieren cuidarse con información fiable y sin caer en modas.

