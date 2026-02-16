Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PODCAST: Sucralosa, creatina y colágeno ¿Qué son y para qué sirven los complementos nutricionales de moda?

Carlota Villanueva, nutricionista, acude al podcast de Supermercados masymas, "Queremos ayudarte", para arrojar luz sobre estas sustancias, cada vez más presentes en todo tipo de dietas

Sucralosa, creatina y colágeno

Sucralosa, creatina y colágeno / drazen_zigic

L. L.

En este episodio de "Queremos Ayudarte", Carlota Villanueva, nutricionista, resuelve dudas reales de oyentes sobre algunos de los suplementos y productos más mencionados hoy en día: creatina, colágeno y sucralosa.

La experta explica qué es la creatina, cómo actúa en el cuerpo, quién puede tomarla y por qué también puede ser útil fuera del contexto deportivo.

También hablará sobre el colágeno: qué tipo es mejor, cómo tomarlo para mejorar su absorción y qué errores evitar al consumirlo. Y para terminar, este capítulo cerrará con la sucralosa: qué es exactamente, cuándo es segura, en qué casos podría afectar a la microbiota intestinal y qué alternativas más naturales podrían ser interesantes.

Un episodio claro, práctico y lleno de consejos útiles sobre suplementación, ideal para quienes quieren cuidarse con información fiable y sin caer en modas.

Escucha el podcast a continuación

