El PP celebra la declaración de Costco como estratégico y acusa al Gobierno asturiano de retrasarlo “por disputas ideológicas”
Andrés Ruiz critica cuatro años de bloqueo de las directrices comerciales y denuncia que el expediente “ha sesteado” casi seis meses; además, pide a Barbón “un mandato claro” para agilizar la inversión
El PP asturiano ha expresado este lunes su “satisfacción” por que el proyecto de implantación de Costco en Siero vaya a obtener la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, aunque cargó contra la gestión del Gobierno autonómico por la “tardanza” en la tramitación.
“Desde el Partido Popular de Asturias queremos mostrar nuestra satisfacción porque el proyecto de Costco vaya a ser declarado de interés estratégico regional”, afirmó el diputado regional Andrés Ruiz, que, no obstante, lamentó que la viabilidad administrativa se haya conseguido “con tardanza” por “diferencias ideológicas en el seno del gobierno autonómico”.
Ruiz atribuyó parte del retraso a la falta de actualización de las directrices sectoriales de equipamiento comercial, que, según indicó, “llevan cuatro años en espera de renovación”, y que achacó a “luchas políticas entre Izquierda Unida y Partido Socialista”.
El parlamentario del PP sostuvo que la regulación comercial vigente “impide que estas grandes superficies se instalen en suelo industrial” y señaló que, aunque era “intención del gobierno socialista cambiarlas para permitirlo”, el proceso “ha quedado paralizado por los líos internos de la coalición de gobierno”.
“Asturias tiene una regulación comercial desfasada, que no atiende a la realidad del consumo actual y que desplaza oportunidades de inversión fuera de nuestra comunidad autónoma”, añadió Ruiz, que enmarcó la declaración del proyecto en un debate más amplio sobre la actualización normativa.
El diputado del PP también criticó el tiempo empleado en la tramitación del propio PIER. “Por la tardanza en aprobar esta declaración de proyecto estratégico, casi seis meses desde que se registró”, indicó, antes de exigir al Ejecutivo “más diligencia” para declarar este tipo de iniciativas.
Ruiz recordó que la ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, respaldada por el PP, “nació para dar agilidad burocrática en plazos y actos administrativos a los grandes proyectos inversores” y consideró “no es de recibo” que los expedientes “queden sesteando seis meses por motivos de conveniencia política”.
“En definitiva, este es un anuncio que llevábamos ya demasiado tiempo esperando y que se ha dilatado únicamente por las disputas de la coalición de gobierno regional”, remarcó el parlamentario popular, que pidió al Gobierno que facilite ahora “los medios” necesarios para ejecutar la inversión “en el menor tiempo posible”.
En ese sentido, reclamó que el proyecto avance “sin cortafuegos por parte de la consejería de Ordenación del Territorio” y con “un mandato claro por parte de Adrián Barbón para su agilización”, concluyó.
