El impacto del primer día de huelga médica en Asturias: 50 cirugías y 150 consultas suspendidas, según el SIMPA

Unas 50 operaciones y 250 consultas con el especialista suspendidas es el balance en Asturias del primero de los cinco días de huelga médica previstos para esta semana. Este balance ha sido transmitido a este periódico por el secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

Los facultativos se movilizan en toda España para exigir una normativa propia (un estatuto jurídico) para el colectivo, que reconozca las singularidades y la especial responsabilidad de estos profesionales. Asimismo, reclaman la recuperación de la paga extra, una clasificación profesional acorde con su “responsabilidad”, una reducción de las “jornadas laborales prolongadas” y que cada hora trabajada compute para la jubilación, entre otras reivindicaciones.

Seguimiento desigual

En Asturias están llamados a parar toda esta semana unos 4.000 médicos. A la espera de los datos oficiales de seguimiento que ofrezca la Consejería de Salud, el SIMPA señala que el paro ha sido “muy bajo” en los centros de salud. Y que en los hospitales ha sido “desigual”: un 50 por ciento en el HUCA (Oviedo), un 70 por ciento en Cabueñes (Gijón) y un 60 por ciento en el San Agustín (Avilés).

Estos porcentajes, ha señalado el SIMPA, están tomados “sobre el total de facultativos que pueden hacer huelga”, cifra que excluye a los profesionales que han sido incluidos en unos servicios mínimos que considera “abusivos” y a los que disfrutan de permisos, que son “una cifra elevada en este puente semifestivo de carnaval”, ha indicado José Antonio Vidal.

Impacto acumulado

Según las previsiones del Sindicato Médico, “lo importante y lo grave es el impacto de la huelga sobre la asistencia y sobre unas listas de espera que ya acumulan varios días de huelga en los últimos meses”. Vidal ha pedido a los pacientes que “comprendan nuestros motivos”, que se basan en que “la sanidad pública española no se quede sin médicos como consecuencia del maltrato al que se nos somete”. Asimismo, ha exhortado a los usuarios “a vehiculizar su malestar hacia la ministra de Sanidad, que “ya ha demostrado que con su cerrazón está dispuesta a destrozar el sistema sanitario”.

La huelga médica de esta semana es la primera de las cuatro que el comité de huelga tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Los impulsores de estas movilizaciones son la CESM (de la que forma parte el SIMPA), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Rechazo al acuerdo con el resto de los sindicatos

El pasado 26 de enero, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, en negociaciones durante los últimos tres años. El texto, que lleva 23 años sin actualizarse, deberá pasar ahora por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

El comité de huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, del mismo modo que las organizaciones sindicales que lo componen ya lo habían hecho en el transcurso de las negociaciones, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones conjunto. Según detalló el comité, el Ámbito de Negociación no ha permitido una "verdadera negociación" de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que "se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM), con una capacidad de acción prácticamente anecdótica".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud.